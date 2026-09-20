Недобрая память. Перенесенные кишечные инфекции навсегда меняют мозг?

Новое исследование на мышах показало, что T-клетки, обученные в кишечнике, переселяются в оболочки мозга и формируют там долговременную иммунную память.

Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Учёные из Кембриджского университета и их коллеги провели исследование. Они заражали мышей возбудителями кишечных болезней — бактерией Citrobacter rodentium, ответственной за пищевые отравления, и паразитическим червём Schistosoma mansoni, вызывающим шистосомоз. Затем наблюдали, что происходит с иммунными клетками не только в самом кишечнике, но и в твёрдой мозговой оболочке, защищающей головной и спинной мозг.

Неожиданная находка

Оказалось, что после перенесённой инфекции в мозговых оболочках появляются CD4+ T-клетки — своего рода «командиры» иммунной системы, которые направляют других «бойцов» на борьбу «с врагом». До заражения их там было совсем немного, но после кишечной инфекции их число заметно выросло. Причём среди них находились именно те клетки, которые специализируются на конкретном противнике. Одни выделяли сигнальное вещество и были нацелены на бактерию, другие — на паразитического червя.

Но самое интересное: когда исследователи сравнили T-клетки из кишечника и из мозговых оболочек, они увидели у них одинаковые T-клеточные рецепторы. Это значит, что клетки, обученные в кишечнике, скорее всего, просто «перебрались» по кровотоку в оболочки мозга. Помогли им в этом хемокины — химические «указатели дороги», которые направляют иммунные клетки в нужное место.

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Иммунная память

Но этим дело не ограничилось. Клетки не просто «приехали» и вскоре исчезли. Они остались жить в мозговых оболочках как местные резиденты. Когда через месяц мышам снова давали ту же или похожую инфекцию, эти клетки быстрее и активнее отвечали на неё. Иными словами, они сохранили иммунологическую «память» о прошлой болезни. Они оставались в состоянии «боевой готовности» и при повторной встрече с патогеном действовали решительнее.

Мозговые оболочки — активная пограничная зона

Эта работа выглядит крайне важной. Раньше мы часто представляли мозг как практически неприступную крепость. В нём есть барьеры, через которые не всяким клеткам разрешён вход. Но мозговые оболочки — это не просто упаковка. Это активная «пограничная зона», где постоянно дежурят иммунные клетки. И теперь выясняется, что в эту зону могут прибывать «подкрепления» из кишечника.

Тем самым исследование добавляет ещё один штрих к большой картине связи между пищеварительным трактом и центральной нервной системой. Обычно об этой связи говорят в контексте нервов, микробиоты или метаболитов, а здесь показан конкретный иммунный маршрут: кишечник — кровь — мозговые оболочки — долговременная иммунная память.

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Что показывает исследование?

Потенциально оно помогает понять, как перенесённые кишечные инфекции влияют на иммунитет центральной нервной системы, почему иногда болезни пищеварительного тракта могут быть связаны с неврологическими или аутоиммунными состояниями и можно ли использовать этот механизм для защиты мозга.

Но здесь важно не забегать вперёд. Исследование проведено на мышах, а не на людях. Пока нельзя утверждать, что у человека после «желудочного гриппа» T-клетки так же селятся в мозговых оболочках и годами помнят инфекцию. Неясно и то, чего в этом больше — пользы или потенциального вреда. Иммунные клетки в оболочках мозга могут помогать отражать атаку патогенов, но при неудачном раскладе — способны поддерживать лишнее воспаление.