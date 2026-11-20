Подавляющее большинство «находок» при обследовании молочных желёз оказываются доброкачественными — и это не просто успокаивающая фраза, а подтверждённый медицинской статистикой факт.

«Однако существует шесть признаков, которые требуют обязательной диагностики, чтобы исключить серьёзную патологию или вовремя начать лечение», — рассказал aif.ru врач-хирург, онколог, маммолог, кандидат медицинских наук, специалист превентивной медицины Максим Игнатов.

1. Уплотнение или узел в груди или подмышке

Уплотнение в молочной железе — самый частый повод для визита к маммологу. Подавляющее большинство пальпируемых образований у женщин репродуктивного возраста оказываются доброкачественными: фиброаденомы, кисты, участки фиброзно-кистозной мастопатии. Однако именно уплотнение является и наиболее типичным первым симптомом злокачественной опухоли.

Чем опасно?

Опасность не в самом факте уплотнения, а в невозможности отличить доброкачественное образование от злокачественного на ощупь. Рак молочной железы на ранних стадиях часто не болит и не сопровождается другими жалобами — именно поэтому пальпируемое образование требует визуализации (УЗИ, маммографии) и, при необходимости, биопсии. Отдельного внимания заслуживает уплотнение в подмышечной впадине: там расположены лимфатические узлы, и их увеличение может быть реакцией на воспаление, а также и признаком метастатического поражения при раке молочной железы. Если узел плотный, безболезненный, имеет неровные контуры или фиксирован к окружающим тканям — не стоит затягивать с визитом к врачу.

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2. Изменение формы, размера или симметрии груди

Асимметрия груди — распространённое явление и небольшая разница в размере или форме является вариантом нормы. Опасение вызывает внезапное или прогрессирующее изменение одной груди.

Чем опасно?

Опухолевый процесс, особенно инфильтративный, может вызывать фиброзирование тканей и укорочение связок Купера — соединительнотканных тяжей, поддерживающих форму железы. Это приводит к локальному втяжению или уплощению контура. Изменение формы может быть также следствием воспалительного процесса (мастита) или крупной кисты, но одностороннее, стойкое и необъяснимое изменение требует исключения злокачественного новообразования. Рак молочной железы нередко дебютирует именно с визуальных изменений, которые женщина замечает при самоосмотре раньше, чем появляется отчётливое уплотнение.

3. Втяжение кожи, «лимонная корка», покраснение

«Лимонная корка» — утолщённая, отёчная кожа с расширенными порами, напоминающая кожуру лимона. Втяжение кожи — локальное западение, возникающее при подтягивании тканей опухолью. Покраснение может быть признаком воспаления (мастит), но стойкое покраснение без температуры и боли требует онкологической настороженности.

Чем опасно?

«Лимонная корка» и локальное втяжение кожи могут быть признаками местно-распространённого опухолевого процесса. Опухоль прорастает в связки Купера и лимфатические сосуды кожи, вызывая отёк и фиксацию. Покраснение и отёк, напоминающие рожистое воспаление, могут быть проявлением онкологического заболевания, которое часто не сопровождается пальпируемым узлом. Любое стойкое изменение кожи груди, не связанное с травмой или инфекцией, должно быть осмотрено маммологом в кратчайшие сроки.

4. Втянутый сосок или изменение его формы

Втянутый сосок (инверсия) может быть врождённой особенностью, которая встречается у 10–20% женщин и не связана с патологией. Настороженность возникает, когда сосок, который ранее был нормальным, внезапно втягивается или меняет форму.

Чем опасно?

Втяжение соска, возникшее впервые, — один из наиболее специфичных симптомов, указывающих на возможный опухолевый процесс в центральной зоне молочной железы. Болезнь Педжета — редкая форма рака соска — также может проявляться изменением формы, уплощением или изъязвлением соска.

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5. Выделения из соска, особенно кровянистые

Выделения из соска — симптом, который пугает женщин, но в большинстве случаев имеет доброкачественную природу. Наиболее частая причина — внутрипротоковая папиллома, доброкачественное образование в млечном протоке, которое кровоточит и даёт кровянистые или розовые выделения. Другие причины: эктазия протоков (расширение и воспаление протоков), гормональные нарушения (гиперпролактинемия), приём некоторых лекарств, мастит.

Чем опасно?

Важное значение имеют характер выделений и их односторонность. Выделения, которые появляются самопроизвольно, без сдавления соска, появляются только из одной груди и имеют кровянистый или розовый цвет, — это «красные флаги», требующие обследования. У мужчин любые выделения из соска всегда являются отклонением от нормы и требуют немедленной консультации.

6. Боль в груди, не связанная с менструальным циклом

Боль в молочной железе (масталгия) — самая частая жалоба, и в подавляющем большинстве случаев она не связана с раком. Циклическая боль, возникающая во второй половине менструального цикла и проходящая с началом менструации, обычно обусловлена гормональными колебаниями и является вариантом нормы. Боль постоянная или нерегулярная, локализованная в одной точке или разлитая — может быть связана с фиброзно-кистозными изменениями, крупной кистой, травмой или воспалением.

Чем опасно?

Изолированная боль редко служит единственным симптомом рака молочной железы. Однако боль в сочетании с уплотнением, стойкая, локализованная, усиливающаяся или боль, которая впервые появилась после менопаузы, требуют осмотра. Кроме того, за «болью в груди» иногда принимают отражённую боль от других органов или мышечно-скелетные боли. Маммолог может провести дифференциальную диагностику и при необходимости назначить визуализацию.

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Когда срочно идти к врачу

— Если есть покраснение, отёк, гнойные выделения, признаки инфекции (возможен мастит или абсцесс), спонтанные кровянистые выделения, впервые появившееся втяжение соска, стойкое изменение кожи, одностороннее уплотнение.

В зависимости от возраста и характера изменений будут назначены УЗИ молочных желёз и/или маммография.