Болит колено. Ученые нашли 3 лучших метода лечения артроза без таблеток

Артроз коленного сустава — болезнь миллионов, не позволяющая нормально передвигаться. Каждый шаг сопровождается болью, человек теряет способность нормально передвигаться. Лекарства помогают лишь временно и недостаточно, имея много побочных эффектов.

Кроме них, есть немало немедикаментозных способов лечения, но их эффективность тоже серьезно не изучена. Чтобы решить эту проблему, международная группа ученых провела большое исследование. Его результаты вышли в авторитетном научном журнале PLOS One.

Результаты оказались шокирующими

Ученые провели масштабный метаанализ 139 клинических исследований с участием почти 10 тысяч пациентов. Результаты его вызвали шок: самые простые методы терапии оказались самыми действенными.

Ученые сравнили 12 немедикаментозных подходов, включая и самые высокотехнологичные. Для проверки эффективности применялась так называемая шкала WOMAC, которая оценивала главные симптомы поражения коленного сустава — боль, скованность и сохранение его функциональности (работоспособности). Дело в походке. Инженер успешно лечит артроз колена без таблеток и операций Подробнее

Какой метод лучше?

И вот полученная информация по всем 12 методикам.

1. Коленный ортез (наколенник). Этот простой метод, фиксирующий сустав, оказался абсолютным лидером по большинству показателей. Он лучше всего снимал боль при движении, уменьшал утреннюю скованность и быстрее всех возвращал подвижность. Благодаря механической стабилизации колена ортез перераспределяет нагрузку, снимая давление с изношенного хряща.

2. Гидротерапия (упражнения в теплой воде). По сути, это лечебная физкультура в бассейне. Она прекрасно показала себя в целом по критериям методики WOMAC и оказалась лучшим методом для снятия боли в состоянии покоя. Вода берет вес тела на себя, позволяя колену двигаться без дискомфорта. Дело в том, что выталкивающая сила воды разгружает суставы, а ее тепло расслабляет мышцы, обеспечивая безопасную нагрузку.

3. Классическая лечебная физкультура. Это регулярные упражнения для укрепления мышц бедра и голени. Они заняли стабильное 2-3 место по всем пунктам методики WOMAC. Дело в том, что сильные мышцы работают как естественный корсет для больного сустава, плюс укрепление четырехглавой мышцы бедра улучшает биомеханику ходьбы и гасит ударные нагрузки на хрящ.

4. Высокоинтенсивная лазерная терапия (ВИЛТ/HILT). Это глубокое прогревание тканей мощным световым пучком. Входит в тройку лидеров по снижению боли в покое и общему улучшению состояния, обгоняя некоторые другие методы. Эффект связан с тем, что излучение лазера проникает глубоко в ткани, блокируя болевые рецепторы и стимулируя микроциркуляцию.

5. Низкоинтенсивная лазерная терапия (НИЛТ/LLLT). Это «мягкий» вариант лазера. Показывает неплохие результаты, уступая лидерам в снятии боли при ходьбе. Его мягкое воздействие светом снижает локальное воспаление и отек вокруг суставной щели.

6. Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ). Считается, что акустические удары высокой энергии дробят микрокальцинаты. Неплохо восстанавливает функции сустава, но уступает гидротерапии. Считается, что микромассаж тканей акустическими волнами разрушает патологические отложения и запускает регенерацию.

7. Чрескожная электростимуляция нервов (ЧЭНС/TENS). Подача слабых токов через кожу предназначена для блокировки болевых сигналов. Помогает справиться с дискомфортом и ослабить боли, хотя не восстанавливает функцию так же хорошо, как упражнения. Этот метод запутывает электрические импульсы, идущие в нервную систему, мешая передавать сигнал о боли в мозг.

8. Интерференционная терапия (ИФК). Пересекающиеся токи средней частоты создают глубокую стимуляцию. Это улучшает питание тканей за счет активного мышечного сокращения: ритмичное сокращение глубоких мышц под действием тока работает как насос, улучшая отток лимфы и венозной крови. Но, по сравнению с другими методами, ИФК больших плюсов не имеет.

9. Кинезиотейпирование (КТ). Суть метода — наклеивание эластичных лент. Они обеспечивает легкую поддержку и тактильную стимуляцию кожи. Натяжение ленты слегка приподнимает кожу, создавая пространство для оттока лишней жидкости и снижая компрессию болевых окончаний. Но в число лидеров метод не вошел.

10. Латеральная клиновидная стелька. Специальная обувная вставка, наклоняющая пятку наружу. Корректирует ось ноги, незначительно разгружая внутренний край колена. Такое изменение угла наклона стопы меняет вектор силы при ходьбе, уводя нагрузку от наиболее поврежденной зоны сустава. Больших плюсов метод не показал.

11. Коротковолновая диатермия. Это метод прогревания глубоких тканей электромагнитным полем. Замыкает рейтинг эффективных вмешательств, показывая минимальный результат. Суть в том, что высокочастотное поле вызывает внутреннее трение молекул воды, генерируя глубокое тепло. Однако, как показало исследование, клинически значимого влияния на артрит коленного сустава это не оказывало.

12. Ультразвук. Воздействие звуковыми волнами высокой частоты. Худший метод исследования по показателям боли при ходьбе и общей функции сустава. Предполагается, что микровибрация тканей должна снимать спазм, но в сравнении с другими методами это действие оказалось статистически бесполезным. Как уйти от артроза. Гимнастика для коленных суставов Подробнее

Чем проще – тем лучше

Главный вывод исследования парадоксален: высокотехнологичные аппараты проигрывают обычному наколеннику (ортез), гидротерапии (упражнения в теплой воде) и классической лечебной физкультуре. Эти методы не просто эффективно снимают симптомы, но и делают это безопасно, без риска для желудочно-кишечного тракта (тут речь о препаратах из группы НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты). Авторы исследования подчеркивают, что эти три метода должны стать приоритетными в клинической практике.

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