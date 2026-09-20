Болезнь «жирных мышц». Не разрушайте суставы: откажитесь от этих продуктов

Все знают, что главный фактор, вызывающий разрушение коленного сустава — лишний вес. Но почему болезнь бывает и без ожирения? Новое исследование обнаружило неизвестный мощный фактор остеоартроза коленного сустава, о котором раньше медики не знали.

Работа проведена в Калифорнийском университете в Сан-Франциско и только что опубликована в журнале Radiology («Радиология»).

Главное — посмотреть на болезнь по-новому

Ученые взглянули на проблему совершенно по-новому, и поняли, что дело не только в лишних килограммах, но и в качестве самой еды. Даже если вы не переедаете по количеству калорий, многие обычные продукты могут менять состав ваших мышц изнутри, делая их слабыми и «жирными», и из-за этого они способствуют развитию болезней суставов.

В центре внимания оказались так называемые ультрапереработанные продукты (продукты высокой переработки, ультраеда и т.д.). Это еда, созданная промышленным способом и с использованием большого количества пищевых добавок (Е-добавки), большинство которых являются синтетическими.

Очень подробно об этих продуктах, и как их отличать, мы писали ранее. Но если говорить кратко, то это большая часть того, что продается в магазинах: сухие завтраки, маргарин и спреды, готовые упакованные закуски, хот-доги, сладкие газировки и энергетики, конфеты, замороженная полуфабрикаты, готовые блюда, массово производимый хлеб и т.д. и т.п.. В целях экономии и длительного хранения эти продукты сконструированы так, что в них мало первичных компонентов (мясо, птица, рыба, молоко и т. д.), но для вкуса и внешнего вида добавлено много сахара, жира, соли, ароматизаторов и Е-добавок.

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Как проходило исследование

Чтобы понять, как такая диета влияет на опорно-двигательный аппарат, ученые проанализировали данные 615 участников Инициативы по изучению остеоартроза (это программа Национальных институтов здравоохранения США). Все пациенты находились в группе риска развития этой болезни коленных суставов. Средний возраст добровольцев был около 60 лет. На момент начала исследования рентген еще не показывал признаков разрушения хряща, то есть, коленные суставы были здоровы. Потом в течение нескольких лет у них наблюдали развитие остеоартроза.

В начале исследования с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) высокого разрешения у всех определяли степень жировой инфильтрации мышц бедра. Параллельно участники исследования заполняли подробные опросники о своем питании за последний год.

Остеоартроз колена был связан с ультраедой

В итоге выяснилась пугающая закономерность. У тех, чей рацион почти наполовину (в среднем 41%) состоял из ультрапереработанных продуктов, мышцы бедра буквально пропитывались жиром (это называют миостеатозом — прим. ред.). Причем, эта связь оказалась очень сильной, она была независима от:

массы тела или окружности талии;

количества потребляемых калорий;

количества жиров в рационе;

уровня физической активности.

Все это важные факторы, повышающие риск развития остеоартроза из-за того, что они способствуют увеличению веса и это, в свою очередь, существенно увеличивает нагрузку на коленный сустав, вызывая деградацию хряща. И поскольку остеоартроз колена был связан с ультраедой, независимо от этих факторов, её можно считать отдельным и самостоятельным фактором риска этой болезни.

«В последние десятилетия использование натуральных ингредиентов неуклонно сокращалось и замещалось продуктами промышленной обработки с искусственными ароматизаторами и химическими добавками, — комментирует свое исследование его ведущий автор, доктор медицинских наук, научный сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Франциско Зехра Аккая. — И хотя борьба с ожирением остается главной задачей при лечении артроза, новые данные показывают, что программам по снижению веса пора сместить фокус с простого уменьшения калорий на качество самих продуктов».

Почему замена мышц на жир так опасна для колена? Какая тут может быть связь? Коленный сустав ежедневно принимает на себя вес нашего тела. Его стабильность зависит от мощных мышц бедра — квадрицепсов. Жировая дегенерация ослабляет этот естественный корсет. Слабые, «жирные» мышцы хуже амортизируют ударную нагрузку при ходьбе и подъеме по лестнице. Суставной хрящ начинает стираться быстрее, словно подшипник без смазки, что неизбежно ведет к развитию остеоартроза — одной из самых частых причин инвалидности в мире.

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Революция в артрологии

Редакционный комментарий к статье, опубликованный в том же номере журнала, подчеркивает: мы стоим на пороге смены парадигмы. Качество питания имеет значение само по себе, независимо от цифры на весах. Как именно промышленные добавки заставляют мышцы накапливать жир вместо гликогена, пока неясно. Ученые предполагают, что все дело в хроническом микровоспалении, нарушении метаболизма на клеточном уровне или изменении микробиома кишечника, который через общую ось «кишечник-мышцы» посылает тканям ложные сигналы.

Исследование носило наблюдательный характер. Оно доказывает прочную статистическую связь, но не ставит окончательную точку в вопросе причины и следствия. Тем не менее, авторы настаивают: сокращение доли ультрапереработанной пищи — это доступный и мощный инструмент для сохранения молодости ног.

Практические выводы просты:

Читайте этикетки продуктов: если в их составе больше пяти ингредиентов с непонятными названиями, эмульгаторами или есть слова типа «гидрогенизированный», то перед вами ултрапереработанный продукт.

Возвращайтесь к понятной еде: кусковому мясу, цельным птице, рыбе, овощам, фруктам, к цельнозерновым продуктам и крупам.

Обязательно откажитесь от «жидкого сахара»: сладкие напитки вносят огромный вклад в долю переработанной пищи, не давая никаких полезных веществ.

О том, как избежать ультраеды при покупке, мы подробно писали ранее.

Так что здоровье суставов начинается в супермаркете, когда вы выбираете продукты. Покупка простой еды сегодня — это инвестиция в то, чтобы ваши ноги легко носили вас через десятилетия.

Недавно мы писали о продуктах, которые, наоборот, препятствуют «ожирению» мышц, сжигая в них жиры.