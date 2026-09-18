В ягодах есть «сжигатель жира». Посмотрите топ-5 продуктов с этим веществом

Удивительные свойства некоторых ягод обнаружили японские ученые. Оказывается, в них есть «сжигатель жира», работающий специфически в нашей мускулатуре. Избыток жира в мышцах — это крайне важная проблема для здоровья.

Потому что, капли жира накапливаются между мышечных клеток (миоцитов) и внутри самих клеток. Последнее оказывает особенно вредное воздействие.

«Песок в часовом механизме»

Дело в том, что внутри миоцитов жир располагается рядом с митохондриями и в норме используется как быстрый источник энергии при физических нагрузках. Но при патологии его становится слишком много, и он действуют как песок в часовом механизме, нарушая работу клетки и вызывая инсулинорезистентность. Такое ожирение мышц называют миостеатозом, и оно способствует развитию сахарного диабета 2-го типа. Оно бывает у людей с ожирением, или с сидячим образом жизни, или при старении (саркопения часто сочетается с миостенозом). К сожалению, специфических методов лечения миостеноза нет.

И тем ценнее экспериментальное исследование ученых, опубликованное в научном журнале Food Bioscience («Бионаука о продуктах питания»).

«В настоящее время отсутствуют одобренные методы лечения, специально направленные на борьбу с миостеатозом, — говорит о цели своего инновационного исследования Такакадзу Митани из Университета Синсю (Япония). — Этот критический пробел побудил нашу команду провести скрининг соединений, полученных из пищевых продуктов, на предмет наличия натуральных диетических компонентов. В ходе скрининга мы выявили птеростильбен и сосредоточили наше исследование на выяснении его точного механизма действия».

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Как работает птеростильбен?

Это вещество относится к полифенолам, оно содержится в чернике, винограде, миндале и некоторых других продуктах (см. Кстати). Птеростильбен уже был известен науке своими противовоспалительными свойствами, пользой для печени, сосудов, мозга, плюс, он тормозит старение. Но вот его влияние на мышечную ткань детально изучалось впервые.

Ученые провели скрининг ряда растительных соединений на культуре мышечных клеток мыши. Птеростильбен показал самый сильный результат: он значительно снизил накопление аномальных жировых капель в миоцитах, при этом никак не мешая нормальному росту и делению самих мышечных волокон.

Вещество действовало на белок-рецептор PPARδ (пролифератор пероксисом), заставляющий гены сжигать жир активнее. Конкретно, он защищал PPARδ от уничтожения, позволяя ему жить больше и тем самым сильнее проявлять свою активность. Ведь чем больше таких белков-рецепторов, тем больше сигналов получают гены, отвечающие за окисление жирных кислот.

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Мишень для фармакологов

Соединение обошло другие вещества по двум ключевым показателям: силе «сжигания» внутриклеточного жира и безопасности для самой клетки. Важно, что эффект достигался при использовании микродоз птеростильбена, сопоставимых с тем количеством, которое теоретически может усвоить человек из обогащенных продуктов питания.

Открытие японских ученых дает четкую мишень для специалистов по питанию и фармакологов. Для последних, это новое направление в разработке препаратов, а для нас — хороший совет по питанию. Горсть ягод должна стать ежедневной в вашем рационе, потребляйте их как свежими, так и замороженными в любом виде: ешьте сами ягоды, добавляйте в кисломолочные продукты, каши и т. д., делайте смузи. И не забывайте о других продуктах, богатых птеростильбеном (см. Кстати).

Кстати

Вот продукты с самым высоким содержанием птеростильбена, перечень сделан на основе научных исследований (список составлен по убыванию концентрации):

Черника — абсолютный лидер . В 100 г её ягод содержится от 5,5 до 14,66 мг птеростильбена. К сожалению, в её ближайшем родственнике — голубике, этого вещества много меньше.

. В 100 г её ягод содержится от 5,5 до 14,66 мг птеростильбена. К сожалению, в её ближайшем родственнике — голубике, этого вещества много меньше. Какао и темный шоколад. Натуральный какао-порошок содержит от 27,6 до 74,8 мкг вещества на грамм продукта. В 100 г темного шоколада с содержанием какао 85% около 1,2–1,45 мг птеростильбена, тогда как молочном или 50-процентном шоколаде лишь 0,15–0,32 мг.

Темный виноград и красное вино. Кожица ягод винограда богаче птеростильбеном, чем мякоть. Исследования показывают, что в свежих ягодах сортов Темпранильо, Гренаш и Каберне Совиньон его концентрация составляет от 0,15 до 1,8 мг на 100 г. Больше всего птеростильбена в молодых сухих красных винах, особенно сделанных из Пино Нуар и сортов с толстой кожицей типа Танат (Таннат) или Неббиоло.

Арахис. Жареный арахис содержит от 35,7 до 45,5 мкг птеростильбена на грамм (или 3,5–4,5 мг на 100 г).

Жареный арахис содержит от 35,7 до 45,5 мкг птеростильбена на грамм (или 3,5–4,5 мг на 100 г). Фисташки. В них содержание варьируется от 16,2 до 26,9 мкг на грамм (1,6–2,7 мг на 100 г).

Небольшое количество этого соединения также присутствует в клюкве, бруснике, миндале и некоторых травах, используемых в традиционной медицине, однако их точные количественные показатели изучены слабее.