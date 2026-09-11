Гастроэнтеролог Бережная предупредила об опасности сна на пустой желудок

Ложиться спать на пустой желудок нежелательно, поскольку длительные перерывы в еде могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, рассказала в беседе с Пятым каналом гастроэнтеролог Ирина Бережная.

По словам врача, пик кислотности желудка приходится примерно на полночь. При длительном голодании отсутствие пищи в этот период, по её оценке, может повышать риск проблем со слизистой желудка и нарушений пищеварения.

Оптимальным Бережная назвала ужин примерно за четыре часа до сна. Если поесть вовремя не получилось, допустимо сделать это и за два часа, однако ложиться сразу после приёма пищи врач не рекомендует из-за риска изжоги и раздражения пищевода.

Специалист также предостерегла от самостоятельного длительного голодания. Интервальные схемы могут применяться в отдельных случаях, но, по её словам, делать это следует под наблюдением врача.

Калорийность ужина Бережная советует определять не по возрасту, а с учётом роста, веса и физической активности. Вечерний приём пищи при этом не должен быть слишком обильным и поздним.