Александров день. Что можно и что нельзя делать 12 сентября 2026 года

12 сентября 2026 года вспоминают двух великих святых, которые носили имя Александр. Это преподобный Александр Свирский, а также перенесение мощей благоверного Великого князя Александра Невского, в схиме Алексия. В народе этот день называли Александр Сытник, потому что с этого момента начинался период пышных застолий и развлечений.

О чем вспоминают в Церкви 12 сентября 2026 года. Историческая справка

Александр Невский. Александр, будущий великий князь Киевский и Владимирский, родился в 1221 году. Он был вторым сыном князя Переяславль-Залесского Ярослава Всеволодовича. Едва ему исполнилось 15 лет, он был посажен на княжение в Новгороде. В тот период происходили регулярные набеги монголо-татарских войск, а север пытались отобрать литовские князья с крестоносцами. Войска молодого князя давали жесткий отпор как войскам рыцарей Ливонского ордена, так и шведам. В 1242 году был дан жесткий бой рыцарям Ливонского ордена, после чего они были вынуждены отдать все до того завоеванные русские земли, а также часть их собственной Латгалии. А в 1245 голу воины Александра разгромили литовских князей. Вскоре после этот был злодейски отравлен в Золотой Орде отец молодого новгородского князя, и Александр получил киевский престол и «всю Русскую землю». Однако князь принял решение не ехать в разоренный Киев, а остаться в Новгороде. Не стал он кланяться и папе Римскому, который дважды предлагал защиту от врагов за то, что его страна подчиниться римскому престолу. Когда его брат, князь Владимирский Андрей, бежал в Европу, он стал князем и в этом княжестве. Он был очень тонким дипломатом, умел успокоить и своих людей, и врагов, бывал в Орде. Но в последнюю его поездку, когда он путем переговоров сумел отвести гнев от участников подавленного антиордынского восстания, он тяжело заболел. Он сумел вернуться домой и, предчувствуя свою смерть, принял схиму под именем Алексий. Митрополит Кирилл объявил о смерти князя словами: «Заиде солнце Русской земли». Сейчас мощи его хранятся в Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге, куда их с почестями перенесли по приказу Петра I.

Александр Свирский. Будущий святой родился в 1448 году в деревне Мандера, которая была расположена неподалеку от Введено-Оятского монастыря. Он был родом из небогатой крестьянской семьи. Родители отдали его в учение, но тут он достиг высот, потому что стремился служить Господу. Потому в 19 лет он тайком от родителей отправился на Валаам, где устроился в монастырь послушником. Через 7 лет он принял там постриг и получил имя Александр. Затем он удалился в пещеру на острове, где провел 7 лет как отшельник. Позже на том месте был открыт скит Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, там до сих пор можно увидеть его пещеру и могилу, которую Александр выкопал своими руками. Потом он ушел на озеро Светлое, где позднее была открыта Александро-Свирская обитель. За праведную жизнь он был награжден Господом даром чудотворения. Ему не раз являлась святая Троица, с которой он вел беседы. После смети и его нетленные мощи также совершали чудеса.

Александр Свирский. Фото: репродукция

Смысл праздника

Оба святых, которые вспоминаются в этот день, сыграли огромную роль в истории нашей страны.

О чем просят святого Александра Свирского?

Этому святому молятся о даровании наследника.

Традиции богослужения

Совершается полиелейная службы благоверного князя Александра Невского.

Народные приметы погоды

— Большой урожай рябины — к дождливой осени.

— Пчелы начали запечатывать улей — к ранней зиме.

— Птицы кружат высоко в небе — к теплой зиме.

— Звездная ночь — к богатому урожаю в следующем году.

— Много паутины — к теплой зиме.

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Что можно делать 12 сентября 2026 года

— Принято готовить вкусности и звать гостей.

— Принято печь пироги, обязательно приготовить кашу на молоке и хлеб.

— Отличный день для рукоделия.

— В этот день важно сохранять хорошее настроение.

— Прекрасный день, чтобы поделиться с друзьями планами и мечтами.

Что нельзя делать 12 сентября 2026 года

— Запрещено сплетничать.

— Очень плохо клеветать на других.

— Нельзя ревновать и обижаться.

— Ни в коем случае нельзя покупать новые вещи.

— Не здоровайтесь со своим первым гостем.

— Нельзя считать мелочь.

— Не стоит менять постельное белье.

— Нельзя мыть голову.

Что можно есть 12 августа 2026 года. Постные правила

В этот день есть можно все. Хорошо пригласить гостей и угостить их вкусностями.