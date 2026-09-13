Понижает ли черноплодная рябина давление и как ее принимать?

Черноплодная рябина — доступное и эффективное средство при гипертонии. Она помогает снизить давление за счёт укрепления сосудов и выведения лишней жидкости. Но у неё есть серьёзные противопоказания: гипотония, тромбофлебит, гастрит с повышенной кислотностью. Подробности читайте в справке aif.ru.

Понижает ли черноплодная рябина давление?

Черноплодная рябина обладает выраженным гипотензивным действием, но речь идёт именно о снижении повышенного артериального давления. Кардиолог Елена Галина в беседе с aif.ru подтвердила: черноплодка действительно полезна для сердца, поскольку повышает тонус сосудов и снижает артериальное давление. Благодаря богатому минеральному составу она хорошо расширяет сосуды, снижает уровень холестерина в плазме крови, нормализует давление, способствует повышению проницаемости сосудов и их укреплению.

Механизм действия складывается из нескольких факторов. Дубильные вещества нормализуют уровень холестерина и препятствуют дальнейшему отложению атеросклеротических бляшек, повышая эластичность сосудов. Витамин P (рутин) укрепляет сосудистую стенку, калий и магний поддерживают работу сердечной мышцы, а органические кислоты и микроэлементы участвуют в регуляции сосудистого тонуса. Кроме того, арония обладает мочегонным эффектом, что позволяет выводить излишки жидкости и снижать отёчность.

Академик, профессор сердечно-сосудистой хирургии Ренат Акчурин отмечал, что ожидать быстрого эффекта от фитотерапии не следует — она помогает лишь при длительном и регулярном употреблении. Поэтому черноплодную рябину можно использовать не вместо, а исключительно вместе с медикаментозным лечением, особенно если речь идёт о таком угрожающем жизни состоянии, как повышенное артериальное давление.

Как принимать черноплодную рябину при гипертонии?

Существует несколько способов применения аронии для снижения давления. Выбор зависит от ваших предпочтений и сезона:

Свежие ягоды. По словам доктора и ректора Института традиционных систем оздоровления Сергея Агапкина , одной горсточки этих ягод может быть достаточно, чтобы снизить давление примерно на 10 мм ртутного столба.

, одной горсточки этих ягод может быть достаточно, чтобы снизить давление примерно на 10 мм ртутного столба. Сок. Сок черноплодной рябины эффективен при лечении гипертонии — принимают по 50 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. При гипертонии и атеросклерозе принимают сок плодов по полстакана 2–3 раза в день в течение двух недель. Для стойкого снижения давления в день достаточно выпить 2/3 стакана сока.

Настой. Для снижения артериального давления 2 столовые ложки плодов заваривают 2 стаканами кипячёной воды. Принимают по 2/3 стакана 3 раза в день за 20–30 минут до еды. Также можно приготовить настой из сухих плодов: 1 столовая ложка на 200 мл кипятка, настаивать до охлаждения, принимать по полстакана 2–3 раза в день до еды.

Отвар. 1 столовая ложка ягод на стакан кипятка. Такой отвар можно пить в течение дня небольшими порциями.

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Какие есть противопоказания у черноплодной рябины?

Несмотря на полезные свойства, черноплодная рябина имеет ряд серьёзных противопоказаний. Прежде всего, её нельзя употреблять при артериальной гипотонии — пониженном давлении. Гипотензивный эффект аронии настолько выражен, что у людей с низким давлением она может спровоцировать опасное состояние.

Отдельного внимания заслуживает влияние черноплодной рябины на свёртываемость крови. КардиолоГр предупреждают: если у человека повышенная свёртываемость крови, длительное употребление черноплодной рябины не рекомендуется. Арония повышает свёртываемость крови, поэтому при склонности к тромбозам её следует принимать с осторожностью.

К другим противопоказаниям относятся: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит с повышенной кислотностью, тромбофлебит, тромбозы. Сок и плоды аронии категорически противопоказаны при нарушениях свёртываемости крови, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью.

Перед началом применения черноплодной рябины в лечебных целях необходимо проконсультироваться с врачом. Арония не заменяет медикаментозную терапию гипертонии, а может использоваться лишь как вспомогательное средство в комплексном подходе к нормализации давления.