Пугачева впервые прилетела в Турцию

Певица Алла Пугачева находится в Стамбуле со своим супругом, артистом Максимом Галкиным*, следует из видео, опубликованного в соцсетях юмориста.

На кадрах Галкин спросил у певицы, впечатляют ли ее виды Стамбула. Она сказала, что считает их шикарными.

«Никогда не была в Турции. Первый раз здесь», - призналась Пугачева.

Ранее Пугачева появилась на фестивале в Юрмале. Она появилась там в экстремально короткой юбке, опиралась на трость, а на ее голове отсутствовали волосы, что подчеркнула шляпа с вуалью. Пугачева объяснила журналистам, что в последнее время опирается на трость, так как получила перелом ноги.

Напомним, спустя восемь месяцев после СВО Пугачева и Галкин уехали с детьми в Израиль.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.