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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Тайная империя Пугачевой и Галкина: юрист раскрыл, зачем им фирмы на Кипре

Алла Пугачева / Соцсети
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Алла Пугачева и Максим Галкин* могли зарегистрировать компании на Кипре для того, чтобы легально сдавать в аренду недвижимость. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru выразил юрист Александр Хаминский.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин владеют на Кипре общим бизнесом, связанным с управлением недвижимостью. Супруги зарегистрировали на острове две компании - Omnitotal и Omnideal - в феврале 2025 года.

«Не думаю, что речь о каких-то скрытых доходах, доходах от источников в России. Давайте посмотрим на Пугачеву. Она достаточно взрослая женщина, которая никогда не занималась бизнесом и только творческой деятельностью. У Галкина тоже опыта ведения бизнеса нет, он в творчестве. Я могу предположить, что на свободные средства они купили дома, квартиры, апартаменты и просто их сдают. А чтобы доход был легальным, они зарегистрировались на Кипре как предприниматели, показывают выручку от сдачи в аренду кипрской недвижимости и платят там налоги», — объяснил Хаминский.

Зимой СМИ писали, что Алла Пугачёва с семьёй обитает в двухэтажной розовой вилле с террасой и бассейном в закрытом элитном посёлке на побережье Лимасола. До сих пор неизвестно, купила певица дом или снимает. Также она владеет трехэтажным пентхаусом в кипрском районе Неаполис.

Гражданство Кипра, судя по данным из открытых источников, супруги получили в 2017 году по программе «золотая виза» — вложив более 2 млн евро в дом у моря. 

* Признан иноагентом в РФ.
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