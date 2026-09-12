Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
315

Первый черновик сценария нового фильма о Джеймсе Бонде завершен

freepik / ru.freepik.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Стивен Найт, работавший над сериалом «Острые козырьки», сообщил, что завершил первый черновик сценария 26-й части бондианы. Об этом пишет Variety.

Свою работу над фильмом Найт назвал «больше, чем мечтой всей жизни» и признался, что ощущает себя так, будто «выполняет долг перед королем и страной».

«Мне невероятно нравится это писать. Это честь — когда об этом просят. И я верю, что получится очень здорово», — отметил он.

По словам сценариста, он учитывал как образ самого Бонда, так и данные об актере, которого утвердили на главную роль. При этом официально имя нового агента 007 до сих пор не объявлено.

Ранее сообщалось, что на роль Джеймса Бонда рассматривается малоизвестный британский актер.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
КультурафильмсценарийБонд
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть