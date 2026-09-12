Первый черновик сценария нового фильма о Джеймсе Бонде завершен

Стивен Найт, работавший над сериалом «Острые козырьки», сообщил, что завершил первый черновик сценария 26-й части бондианы. Об этом пишет Variety.

Свою работу над фильмом Найт назвал «больше, чем мечтой всей жизни» и признался, что ощущает себя так, будто «выполняет долг перед королем и страной».

«Мне невероятно нравится это писать. Это честь — когда об этом просят. И я верю, что получится очень здорово», — отметил он.

По словам сценариста, он учитывал как образ самого Бонда, так и данные об актере, которого утвердили на главную роль. При этом официально имя нового агента 007 до сих пор не объявлено.

Ранее сообщалось, что на роль Джеймса Бонда рассматривается малоизвестный британский актер.