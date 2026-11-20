Актриса Юлия Пересильд всё же представила публике своего нового мужа. Несколько недель назад она призналась, что вышла замуж, но имя своего избранника раскрывать отказалась. Слухи, правда, всё равно ходили — и они оказались верными. На премьере сериала «Тайный город» Пересильд появилась в компании кинооператора Михаила Милашина — пара познакомилась на съёмках драмы «Красавица», и их роман закончился браком. В отличие от предыдущих отношений актрисы.

Сама себе актриса

Юлия Пересильд родилась в 1984 году в Пскове. Актрисой решила стать не сразу — после школы поступила в педагогический институт в родном городе, и лишь через год уехала в Москву, стала студенткой ГИТИСа, начала сниматься в кино. Первые роли у неё были в сериалах «Участок» и «Есенин», а внимание зрителей она привлекла в 2010-м после главной роли в фильме Алексея Учителя «Край». Тогда же пошли слухи про её отношения с режиссёром, но ни она, ни Учитель эти слухи не комментировали — и такая ситуация сохранялась много лет. При этом во время тайного романа у пары родились две дочери; старшая, 17-летняя Анна Пересильд, сейчас и сама является известной актрисой. Впрочем, всё тайное когда-нибудь становится явным, Учитель и Пересильд в итоге признали очевидное, но официально в брак вступать не стали, а в 2021-м и вовсе расстались — безо всяких скандалов и полоскания грязного белья на людях.

К тому времени Пересильд была вполне самостоятельной актрисой, но, в принципе, с Учителем она работала не так уж и много. Кроме «Края» в их совместной фильмографии всего две картины — военная драма «Пленный» 2008 года и «Восьмёрка» 2013-го. Пересильд снималась в сериале «Палач» из цикла «Мосгаз», в сериале «Людмила Гурченко» сыграла заглавную героиню, её можно увидеть в сериалах «Таинственная страсть», «Золотая Орда», «Угрюм-река». Но самая известная её работа того времени — фильм Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь», в котором Пересильд сыграла советского снайпера времён Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Людмилу Павличенко.

А на весь мир актриса прогремела уже после расставания с Учителем, в 2021 году, когда слетала на МКС в компании режиссёра Клима Шипенко для первых в истории съёмок настоящих космических сцен для фильма «Вызов». Этот же фильм снова породил слухи о личной жизни Пересильд.

Вызов с Тройником

Дело в том, что после «Вызова» актриса начала появляться на мероприятиях в компании актера Михаила Тройника — настолько часто, что многие сделали выводы о том, что у пары настоящий роман. Ни Пересильд, ни Тройник ничего не опровергали и не подтверждали; актриса по-прежнему очень неохотно говорила о своей личной жизни. Но и тогда озвучивались сомнения, что эти отношения настоящие, а не являются частью какого-то совместного розыгрыша двух артистов. В любом случае, вскоре появления Пересильд с Тройником прекратились, а светская пресса принялась гадать, кто же мог стать новым избранником актрисы.

Актер Михаил Тройник. Фото: АиФ/ Игорь Харинотов

Любопытно, что к личной жизни Учителя внимания много меньше, хотя она была даже более бурной. В 1981-м режиссёр женился на Кире Саксаганской, которая была с ним много лет — они вместе основывали ТПО «Рок», она работала с мужем над многими проектами; у пары двое сыновей. Ну а после расставания с Пересильд у Учителя появилась новая пассия — его студентка Софья Меледина, которая родила ему дочь Нину. Не исключено, что именно эти отношения и привели к завершению многолетнего предыдущего романа режиссёра...

Режиссер Алексей Учитель. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Новый избранник Пересильд — очень известный и авторитетный оператор. Милашин снимал, к примеру, фильмы «Лёд», «Т-34», «Чемпион мира», «Повелитель ветра», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Сто лет тому вперёд», а сейчас работает с Сергеем Урсуляком над сериальной экранизацией «Войны и мира». С Пересильд они познакомились в 2024-м, когда снимали «Красавицу» — военную драму о ленинградском зоопарке в период блокады; актриса играла в этой картине одну из главных ролей, а Милашин был оператором. Как пишет портал Woman.ru, в первом браке оператор был женат на продюсере Настасье Сантовац, которая приходится внучкой актёру Арчилу Гомиашвили; у пары две дочери. Он развёлся в 2025-м, а о браке с ним Пересильд рассказала лишь полтора месяца назад.