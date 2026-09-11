Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 7 минут
1625

Развелась с Басилашвили и Химичевым. 5 мужей властной Татьяны Дорониной

Сюжет Легендарные актеры и режиссеры кино
Борис Химичев, Татьяна Доронина, Олег Басилашвили.
Борис Химичев, Татьяна Доронина, Олег Басилашвили. / РИА Новости / Галина Кмит / Коллаж АиФ

12 сентября 1933 года родилась Татьяна Доронина — актриса очень любила театр, который не помог ей построить счастливую личную жизнь.

Имя Татьяны Дорониной навеки вписано в историю советского театра — и не только из-за множества сыгранных ею ролей в самых разных спектаклях. В 1987 году она не побоялась ответственности, и когда начался раздел МХАТа, возглавила ту его половину, которую составили противники Олега Ефремова; этот театр получил название МХАТ имени Горького, и Доронина много лет была в нем художественным руководителем, режиссером, а потом — и президентом. Впрочем, именно на театр приходится и львиная доля достижений Дорониной как актрисы — в кино она снималась редко, пусть на её счету и есть роли в фильмах «Три тополя на Плющихе» и «Валентин и Валентина». И именно с театром связано то, что Доронина так и не смогла найти счастья в личной жизни.

Рядом с Гурченко

Среди актрис рекордсменом по числу замужеств считается Людмила Гурченко — у неё было пять официальных браков и один гражданский. Доронина отстала от неё совсем немного, она ходила в ЗАГС пять раз, но в самом начале совсем не думала о том, что её судьба сложится так. Актрисой она мечтала быть с детства, в восьмом классе даже выдержала вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ, которые принимали в Ленинграде актеры столичного театра; потом даже съездила в Москву — и там тоже прошла три тура. Правда, ей пришлось окончить школу и получить аттестат, но она всё же исполнила свою мечту — поступила в Школу-студию, училась на курсе с Евгением Евстигнеевым, Михаилом Козаковым и Олегом Басилашвили. Басилашвили и стал её избранником — они поженились ещё студентами, а после Доронина отправилась вслед за мужем в Сталинград, хотя ей предлагали и места в московских труппах.
Татьяна Доронин и Олег Басилашвили в фильме «Старшая сестра» (1966)
Татьяна Доронина и Олег Басилашвили в фильме «Старшая сестра» (1966)

Семейная жизнь их складывалась непросто. Чужой город, комнатка в общежитии, работа в провинциальном театре... И, наверное, можно понять Доронину, которая при оказии поехала в Ленинград, где в то время снимался в кино её супруг. Вот только то, что она увидела, ей не понравилось. Басилашвили так вольно общался с коллегой, что Доронина была уверена — муж ей изменяет. Была ли измена на самом деле, или же она всё придумала — неизвестно, но последствия были фатальными: Доронина сделала аборт, и детей у неё больше не было. Правда, семью они с Басилашвили всё же сохранили — даже пережили совместный переезд в Ленинград, в БДТ к Товстоногову. И уже там они расстались навсегда. Басилашвили через несколько лет познакомился с музыкальным редактором с Ленинградского телевидения Галиной Мшанской, они прожили вместе полвека, а Доронина начала поиски того, кто отвечал её требованиям.
Татьяна Доронина, 1968 г.
Татьяна Доронина, 1968 г. Фото: РИА Новости/ Юрий Иванов

Личный цензор

Три года она была замужем за театроведом Анатолием Юфитом — про этот период она обычно не рассказывала; Юфит скончался в 1978 году. А её следующим избранником стал драматург Эдвард Радзинский; много позже он говорил в интервью нашему изданию, что «забрал жену из великого театра Товстоногова и перевез из Ленинграда в Москву, в невеликий МХАТ». Художественный театр в те годы действительно переживал не лучшие времена, и специально под супругу Радзинский отдал туда свою пьесу «О женщинах». Он вспоминал, что эту пьесу пришлось сильно править — её редактором стала тогдашний министр культуры СССР Екатерина Фурцева, и она оказалась очень дотошным цензором. Радзинский с Фурцевой не спорил — ради Дорониной.

«Три тополя на Плющихе» принесли Дорониной всесоюзную известность.
Жизнь на сцене. Почему миллионы советских людей обожали Татьяну Доронину Подробнее

В это время актриса прославилась на всю страну — на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе», в котором она сыграла вместе с Олегом Ефремовым, — так что премьера спектакля с её участием прошла успешно и при полных аншлагах. Ну а через год судьба снова свела их с Ефремовым, которого отправили «спасать» МХАТ. Судя по тому, что уже после первой постановки Ефремова в новой должности, спектакля «Дульсинея Тобосская», Доронина ушла в театр Маяковского, его методы оказались ей не близки. Но более вероятно, что этот переход не был связан с творчеством — как и переезд из Ленинграда в Москву. Дело в том, что уже в 1971-м Доронина развелась с Радзинским, а вскоре вышла замуж в четвертый раз — за актера той самой «Маяковки» Бориса Химичева.

Доронина и Химичев в фильме «На ясный огонь»
Татьяна Доронина и Борис Химичев в фильме «На ясный огонь» (1975)

Слишком властный характер

Их брак продлился ровно десять лет. Химичев рассказывал aif.ru, что их с Дорониной отношения за этот срок «исчерпали себя», но признавался, что инициатором расставания был именно он. У актрисы был властный характер — это потом помогло ей построить собственный театр, — она была более популярна, чем супруг, её все знали, а он все эти годы были всего лишь «мужем Дорониной». «Я это болезненно переживал», — говорил он. В конце концов, его самолюбие не выдержало — и ещё одна семья распалась. После развода Доронина ушла из театра Маяковского — и приняла предложение Ефремова вернуться в МХАТ.

Считается, что и пятый брак Дорониной, с чиновником из ЦК Робертом Тахненко, тоже распался из-за властности актрисы, которая уже не могла изменить себе. Они познакомились в дачном поселке и сошлись на почве увлечения садоводством — кажется, это была одна из немногих слабостей, которые Доронина себе позволяла. Но обсуждать проблемы посадки различных видов картошки — это одно, а жить семьей — совсем другое. Развод случился быстро — уже в 1985-м Доронина снова осталась одна.

Татьяна Доронина.
5 мужей и 2 МХАТа. История любви Татьяны Дорониной Подробнее

Вскоре последовала та история с расколом МХАТа, которая длилась несколько месяцев, затем какое-то время заняло обустройство нового театра и создание его репертуара. К концу 1980-х, когда всё вроде бы наладилось, Дорониной было уже далеко за пятьдесят лет. Ну а потом начались девяностые, когда само удержание театра на плаву требовало неимоверных усилий... В общем, замуж Доронина больше не выходила, а всё свое время уделяла театру, который фактически создала сама.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
КультураПерсонаТатьяна ДоронинаОлег БасилашвилиБорис ХимичевЭдвард Радзинскийзвездные бракилегендарные актеры и режиссеры кино
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть