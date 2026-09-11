Развелась с Басилашвили и Химичевым. 5 мужей властной Татьяны Дорониной

12 сентября 1933 года родилась Татьяна Доронина — актриса очень любила театр, который не помог ей построить счастливую личную жизнь.

Имя Татьяны Дорониной навеки вписано в историю советского театра — и не только из-за множества сыгранных ею ролей в самых разных спектаклях. В 1987 году она не побоялась ответственности, и когда начался раздел МХАТа, возглавила ту его половину, которую составили противники Олега Ефремова; этот театр получил название МХАТ имени Горького, и Доронина много лет была в нем художественным руководителем, режиссером, а потом — и президентом. Впрочем, именно на театр приходится и львиная доля достижений Дорониной как актрисы — в кино она снималась редко, пусть на её счету и есть роли в фильмах «Три тополя на Плющихе» и «Валентин и Валентина». И именно с театром связано то, что Доронина так и не смогла найти счастья в личной жизни.

Рядом с Гурченко

Среди актрис рекордсменом по числу замужеств считается Людмила Гурченко — у неё было пять официальных браков и один гражданский. Доронина отстала от неё совсем немного, она ходила в ЗАГС пять раз, но в самом начале совсем не думала о том, что её судьба сложится так. Актрисой она мечтала быть с детства, в восьмом классе даже выдержала вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ, которые принимали в Ленинграде актеры столичного театра; потом даже съездила в Москву — и там тоже прошла три тура. Правда, ей пришлось окончить школу и получить аттестат, но она всё же исполнила свою мечту — поступила в Школу-студию, училась на курсе с Евгением Евстигнеевым, Михаилом Козаковым и Олегом Басилашвили. Басилашвили и стал её избранником — они поженились ещё студентами, а после Доронина отправилась вслед за мужем в Сталинград, хотя ей предлагали и места в московских труппах.

Татьяна Доронина и Олег Басилашвили в фильме «Старшая сестра» (1966)

Семейная жизнь их складывалась непросто. Чужой город, комнатка в общежитии, работа в провинциальном театре... И, наверное, можно понять Доронину, которая при оказии поехала в Ленинград, где в то время снимался в кино её супруг. Вот только то, что она увидела, ей не понравилось. Басилашвили так вольно общался с коллегой, что Доронина была уверена — муж ей изменяет. Была ли измена на самом деле, или же она всё придумала — неизвестно, но последствия были фатальными: Доронина сделала аборт, и детей у неё больше не было. Правда, семью они с Басилашвили всё же сохранили — даже пережили совместный переезд в Ленинград, в БДТ к Товстоногову. И уже там они расстались навсегда. Басилашвили через несколько лет познакомился с музыкальным редактором с Ленинградского телевидения Галиной Мшанской, они прожили вместе полвека, а Доронина начала поиски того, кто отвечал её требованиям.

Татьяна Доронина, 1968 г. Фото: РИА Новости/ Юрий Иванов

Личный цензор

Три года она была замужем за театроведом Анатолием Юфитом — про этот период она обычно не рассказывала; Юфит скончался в 1978 году. А её следующим избранником стал драматург Эдвард Радзинский; много позже он говорил в интервью нашему изданию, что «забрал жену из великого театра Товстоногова и перевез из Ленинграда в Москву, в невеликий МХАТ». Художественный театр в те годы действительно переживал не лучшие времена, и специально под супругу Радзинский отдал туда свою пьесу «О женщинах». Он вспоминал, что эту пьесу пришлось сильно править — её редактором стала тогдашний министр культуры СССР Екатерина Фурцева, и она оказалась очень дотошным цензором. Радзинский с Фурцевой не спорил — ради Дорониной.

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В это время актриса прославилась на всю страну — на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе», в котором она сыграла вместе с Олегом Ефремовым, — так что премьера спектакля с её участием прошла успешно и при полных аншлагах. Ну а через год судьба снова свела их с Ефремовым, которого отправили «спасать» МХАТ. Судя по тому, что уже после первой постановки Ефремова в новой должности, спектакля «Дульсинея Тобосская», Доронина ушла в театр Маяковского, его методы оказались ей не близки. Но более вероятно, что этот переход не был связан с творчеством — как и переезд из Ленинграда в Москву. Дело в том, что уже в 1971-м Доронина развелась с Радзинским, а вскоре вышла замуж в четвертый раз — за актера той самой «Маяковки» Бориса Химичева.

Татьяна Доронина и Борис Химичев в фильме «На ясный огонь» (1975)

Слишком властный характер

Их брак продлился ровно десять лет. Химичев рассказывал aif.ru, что их с Дорониной отношения за этот срок «исчерпали себя», но признавался, что инициатором расставания был именно он. У актрисы был властный характер — это потом помогло ей построить собственный театр, — она была более популярна, чем супруг, её все знали, а он все эти годы были всего лишь «мужем Дорониной». «Я это болезненно переживал», — говорил он. В конце концов, его самолюбие не выдержало — и ещё одна семья распалась. После развода Доронина ушла из театра Маяковского — и приняла предложение Ефремова вернуться в МХАТ.

Считается, что и пятый брак Дорониной, с чиновником из ЦК Робертом Тахненко, тоже распался из-за властности актрисы, которая уже не могла изменить себе. Они познакомились в дачном поселке и сошлись на почве увлечения садоводством — кажется, это была одна из немногих слабостей, которые Доронина себе позволяла. Но обсуждать проблемы посадки различных видов картошки — это одно, а жить семьей — совсем другое. Развод случился быстро — уже в 1985-м Доронина снова осталась одна.

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Вскоре последовала та история с расколом МХАТа, которая длилась несколько месяцев, затем какое-то время заняло обустройство нового театра и создание его репертуара. К концу 1980-х, когда всё вроде бы наладилось, Дорониной было уже далеко за пятьдесят лет. Ну а потом начались девяностые, когда само удержание театра на плаву требовало неимоверных усилий... В общем, замуж Доронина больше не выходила, а всё свое время уделяла театру, который фактически создала сама.