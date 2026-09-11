Почему Михаил Коломыцев уверен, что на гармони можно играть даже хард-рок?

Солист «Москонцерта» гармонист-виртуоз Михаил Коломыцев уверен: на гармони можно исполнять любую музыку – и эпохи барокко, и хард-рок, и народные песни.

– Все гармони имеют разный вес – в среднем от 6 до 9 килограммов, в два раза легче концертного баяна. И по цене тоже бывают разные – и за 15 тысяч рублей, и за миллион. Особенно ценятся гармони штучные, мастеровые. Их множество! Самые редкие – нижегородского мастера Дмитрия Ивановича Конькова. Известно, что он их сделал всего около 40 штук. При этом время изготовления одной гармони в среднем от одного года до двух лет. Вообще Нижегородская земля много дала талантливых гармонных мастеров – это братья Потехины и Кондратьевы, Рекшин­ский, Макаров… В моей коллекции есть самые разные гармони.

Композитор номер один для гармони – это Евгений Дербенко (Коломыцев обучался в Орловском музыкальном училище в классе заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Дербенко). Один из первых, кто решился на большой композиторский подвиг. Его не оттолкнуло несовершенст­во звукоряда, а, напротив, заинтриговало и вдохновило на создание огромного количества музыки для гармони. Тем самым привлёк внимание к ней, как никто другой.

Конечно, нравятся и классические композиторы: Бах, Вивальди, Бетховен, Шопен, Моцарт. Также русские классики Рахманинов, Чайковский. Из исполнителей могу назвать своих друзей-гармонистов, к сожалению, ныне ушедших в мир иной: Сергей Сметанин, Александр Устьянцев, Геннадий Заволокин, Александр Краснопёров. Эти люди внесли огромный вклад в музыкальную культуру России.

Где играет: «От барокко до хард-рока». 16 сентября. Музыкальная квартира на Тверской. Сцена «Москонцерта».