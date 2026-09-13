«Силы черпал в любимой семье». Андрей Леонов рассказал о знаменитом отце

2 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения всеми любимого артиста – Евгения Леонова. Каким Евгений Павлович был вне съёмочной площадки, рассказал его сын, народный артист РФ, актёр театра «Ленком Марка Захарова» Андрей Леонов.

Просто Женя

Ольга Шаблинская, aif.ru: Андрей Евгеньевич, как у вас в семье было принято называть друг друга? Были какие-то милые семейные имена?

Андрей Леонов: Отец меня называл «Андрюша, сынок». А я папу звал Женей. Все удивлялись, на улицах оборачивались, замечания мне даже делали: «Почему вы своего отца называете не папа, а по имени?» А я так привык с детства. Мама – Ванда, папа – Женя. Я его звал папой, лишь когда просил что-то: «Папа, дай». И он не отказывал.

Евгений Леонов с женой Вандой и сыном Андреем. Фото: Из личного архива

– Какой для вас самый памятный подарок отца?

– Он мне в 14 лет купил мопед. Помню, как сейчас, модель «Рига 12». По тем временам будь здоров подарок!

А возвращаясь к вашему первому вопросу, я потом сильно жалел, что не называл отца папой…

–Получается, в вашей семье «строгим следователем» была мама, а папа – добрым…

– Да, абсолютно. Мама взяла на себя строгую часть воспитания, «грязную работу» выполняла именно она. С папой я мог коленца выкидывать, а с мамой – нет.

Если мы с мамой все эмоции наружу выплёскивали, то отец проблемы внутри переживал, поэтому перегружал сердце, конечно. Иногда, правда, обижался, но всё равно оставался мягким. Он на меня руку не поднимал никогда. Вот не было такого! А в мой переходный возраст всякое случалось…

Андрей и Евгений Леоновы в фильме «Обыкновенное чудо», 1978 год.

Сердце, полное добра

– В одном интервью вы рассказали, что однажды сильно набедокурили и Евгений Павлович, пытаясь вас наказать, сказал: «Я тебя в лес уведу».

– Да-да-да, но не получилось у него. Энергии и агрессивности хватило только до первого этажа, а потом всё прошло, он растаял. Я злоупотреблял этим, конечно, чувствовал, что можно где-то проехаться на нём. Особенно сейчас это осознаю, когда у меня уже свои дети. Поэтому и тактика, и стратегия с мамой у меня была одна, а с папой – совсем другая.

– Коллеги Евгения Павловича рассказывают, что он всех поддерживал, всем помогал. А сам где брал энергию, как восстанавливал силы?

– Их ему давала семья. Брат отца, Николай, всегда находился рядом. Бабушка была домохозяйкой, дедушка всю жизнь работал авиаконструктором. Кстати, и дядя Коля трудился у Туполева. Ну и мы с мамой папу поддер­живали. Такая семья крепкая – залог стабильно­сти, успеха.

– Леонов был человеком сом­невающимся, нуждался в советах?

– Скорее не в советах, а в поддержке. Любому актёру очень важно, кто находится с ним рядом. Наша профессия заставляет сомневаться, потому что мы зависимы от мнения окружаю­щих, желаний режиссёра, взглядов коллег. На столь зыбкой почве сложно иногда устоять, понимаете? Поэтому, конечно, нам всем нужна мощная поддержка близких, их положительная энергия.

От сына – с любовью

– Новый театральный сезон в театре «Ленком Марка Захарова» открывается премьерой Владимира Панкова «Старший сын, или Письма сыну. По­священие Е. Леонову». Главную роль играете вы. Какие чувства вызывает у вас фильм 1976 года «Старший сын»?

– «Старший сын» мне чем-то ближе, чем другие картины, возможно, потому, что я присутствовал на съёмках. Мы с мамой отдыхали под Ленинградом, и у меня была возможность приезжать к отцу на «Ленфильм». Я видел, как снимали эпизоды, присутст­вовал на разборе некоторых сцен.

– Леонов сыграл десятки фильмов. Какие картины отца у вас особенно любимые?

– Честно скажу: почти все. Они часто идут по телевизору, и я их с удовольст­вием пересматриваю. Эти фильмы уже стали частью моей жизни. Порой я просто включаю телевизор и прямо чувствую, что будет какой-то папин фильм. И дейст­вительно попадаю на отцовскую картину. Со стороны это может показаться странным, но так часто случается.

Поэтому разделить фильмы отца на любимые и не очень мне сложно. Они все для меня дороги.

Андрей Леонов проверил и когнитивные способности своего мозга. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Жаль, что во времена отца не было таких чекапов»

В августе на Трубной площади столицы открылся новый павильон здоровья «Сердце», где в формате экспресс-диагности­ки можно быстро проверить своё самочувствие. Чек­ап прошёл и Андрей Леонов. Актёр начал с нейрофитнеса: внимание и концентрация, как он сам пошутил, — как у молодого. А вот результаты биоимпедансного анализатора заставили его призадуматься.

«Очень важно, что люди сегодня могут быстро и легко пройти чекап своего здоровья. В моей профессии болеть нель­зя. Я очень жалею, что отец не мог пользоваться такими возможностями: в его время отношение к профилактике было другим. Сейчас я понимаю, что следить за собой нужно заранее, а не тогда, когда болезнь уже даёт о себе знать».