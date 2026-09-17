«Харизма есть?» Орлова, Раневская, Серова в исполнении современных актрис

В этом году мы празднуем юбилей — 130 лет со дня рождения королевы эпизода Фаины Раневской. Ей несколько лет назад, в преддверии круглой даты, на отечественном телеэкране был посвящен сериал. И Раневская — не единственная советская звезда, про которую уже в наше время сняли художественный фильм. Героинями картин становились Любовь Орлова, Людмила Гурченко, Валентина Серова. Насколько современных актрисам удалось воплотить облик звезд прошлого — в галерее aif.ru

Фаина Раневская

Образ Раневской в наше время на экранах воплотили две актрисы. Так, четыре года назад в прокат вышел сериал «Раневская», где советскую кинозвезду сыграла молодая актриса Мариэтта Цигаль-Полищук.

Мариэтта Цигаль-Полищук в сериале «Раневская». Фото: Кадр из фильма

Мариэтта прожила на экране все виражи судьбы Раневской: юность в Таганроге, Гражданская война, Великая Отечественная, мирное время. Актрисе удалось показать непростой характер героини, из-за которого одни ее недолюбливали, другие, не смотря ни на что восхищались.

Татьяна Васильева в фильме «Звезда эпохи». Фото: Кадр из фильма

А еще раньше, в начале нулевых, Раневскую в картине «Звезда эпохи» сыграла Татьяна Васильева. Сравнивать, кто лучше сыграл, бессмысленно. У каждой есть своя изюминка.

Валентина Серова

Марина Александрова в фильме «Звезда эпохи». Фото: Кадр из фильма

Марине Александровой 20 лет назад посчастливилось сыграть Валентину Серову — актрису, которой во время Великой Отечественной ее муж Константин Симонов посвятил стихотворение «Жди меня». Фильм «Звезда эпохи» сопровождали многочисленные скандалы. Близким Серовой не понравился сценарий, они настаивали, что там много выдуманных историй. Но фильм тем не менее вышел. И в нем осталась линия романа с маршалом Константином Рокоссовским, о существовании которого нет документальных источников. Именно это и возмутило близких Серовой.

Маргарита Назарова

Ольга Погодина в сериале «Маргарита Назарова». Фото: Кадр из фильма

Знаменитую на весь мир советскую дрессировщицу тигров Маргариту Назарову в одноименном сериале сыграла Ольга Погодина. Одним из продюсеров фильма выступил муж актрисы Алексей Пиманов, скоропостижно скончавшийся в этом году. В фильме отражена непростая судьбы цирковой артистки, чья юность пришлась на Великую Отечественную. Непростые отношения были у Маргариты и с одним из главных людей в ее жизни — мужем, также великим дрессировщиком Константином Константиновским. Авторы не скрывали, что сериал не является полностью документальным. Там есть вымышленные эпизоды, несмотря на то, что большая часть истории укладывается в реальную биографию Назаровой.

Людмила Гурченко

Юлия Пересильд в сериале «Людмила Гурченко». Фото: Кадр из фильма

Роль Людмилы Гурченко в одноименном сериале доверили сыграть Юлии Пересильд. Фильм начинается с 1956 года, когда на Гурченко обрушивается всенародная слава после «Карнавальной ночи», а следом идут годы забвения, когда актриса могла бы сломаться, но она не отказалась от своего призвания. Сценарий почти полностью основан на реальных фактах биографии Гурченко, за основу были взяты воспоминания Людмилы Марковны: «Моё взрослое детство», «Аплодисменты» и «Люся, стоп!». актрисы.

Любовь Орлова

Олеся Судзиловская в фильме «Орлова и Александров». Фото: Кадр из фильма

А главную кинозвезду советской эпохи Любовь Орлову выпало сыграть Олеси Судзиловской. Ей досталась главная роль в многосерийном фильме «Орлова и Александров», премьера которого состоялась в 2015 году. В центре повествования семейный и одновременно творческий союз звезд актрисы Любови Орловой и режиссера Григория Александрова. Киносага начинается с 20-х годов прошлого века — знакомства будущих ключевых фигур советского кинематографа. Александров снимет знаменитые комедии «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», и в каждом из этих музыкальных фильмов главную роль сыграет Любовь Орлова. Отношения пара не были простыми, за закрытыми дверями знаменитые супруги пережили не одну драму. Олеся Судзиловская блистала на экране в шикарных нарядах, которые в СССР могла позволить себе только Орлова. Как обычно, нашлись и критики. Но Олеся Судзиловская восприняла все спокойно, прекрасно понимая, что в актерском плане ей пришлось решать сложнейшую задачу.

Ирина Гринева в сериале «Раневская». Фото: Кадр из фильма

А еще образ Орловой, пусть и в эпизоде, примерила на себя Ирина Гринева в сериале «Раневская», о котором сказано выше.

В целом, большая часть критики каждый раз сводится к тому, что харизму звезд прошлого сегодня уже не передать. В то же время — сериалы, посвященные советским звездам, это возможность познакомить с их творчеством более молодое поколение, которое, заинтересовавшись судьбами героев, захочет посмотреть и шедевры, в которых они снялись.