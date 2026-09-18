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Анонс концерта Канье Уэста в России пропал с официального сайта тура

Javier Rojas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Анонс концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге исчез с официального сайта тура артиста. При этом в превью страницы мероприятие по-прежнему отображается.

Сейчас на сайте тура указаны только концерты в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Финиксе. Ранее в списке также значился Санкт-Петербург.

До этого в сети появилось заявление, якобы опубликованное Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, в котором сообщалось, что концерт не состоится. После этого владельцы билетов начали массово пытаться их перепродать.

15 сентября Центральный районный суд Воронежа принял первый иск к Say Agency. Владелец четырех билетов общей стоимостью 145 тыс. рублей потребовал вернуть деньги за покупку. Организатор отказался делать возврат, сославшись на то, что билеты были приобретены по акции. Теперь спор будет рассмотрен в суде.
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КультураконцертыКанье УэстСанкт-Петербургмузыка
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