Водителям рассказали, как подготовиться к зимнему сезону

Осенью 2026 года российским автомобилистам стоит учитывать несколько изменений, которые коснутся заправок, топлива и налоговых уведомлений, пишет URA.RU.

Главное нововведение октября — переход АЗС на зимний бензин с повышенным содержанием легких фракций. Это помогает топливу испаряться даже в морозы, и пугаться этого процесса не стоит. Чтобы машина заводилась в холода, водителям советуют держать бак заполненным хотя бы наполовину. В пустом баке может образоваться конденсат.

С 1 сентября до 1 июля 2027 года в России разрешено обращение бензина экологических классов К2, К3, К4 и К5. В Минэнерго пояснили, что эта временная мера повысит устойчивость поставок и снизит риски дефицита топлива.

Водителям стоит помнить: чем ниже класс, тем больше вредных примесей, а регулярное использование такого бензина быстрее забивает фильтр и увеличивает нагрузку на систему очистки выхлопа. Разово заправиться низким классом можно без последствий, но при постоянном использовании эксперты советуют менять масло каждые 8 тыс. км вместо 10 тыс.

Также в сентябре начнется рассылка уведомлений об уплате транспортного налога за 2025 год. Оплатить налог нужно до 1 декабря. Владельцам рекомендуют заранее проверить актуальность данных в личном кабинете налогоплательщика. Если информация устарела, документ может не прийти, что грозит штрафом.

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