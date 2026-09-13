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Стало известно, как правильно использовать присадки для бензина

Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Продажи топливных присадок в России за месяц выросли в 10 раз, сообщает URA.RU. Однако эксперты предупреждают, что дешевые «чудо-таблетки» могут превратить горючее в разрушительную эмульсию и убить мотор.

Особую опасность представляют дешевые аналоги присадок в форме таблеток стоимостью 500–700 рублей. В лучшем случае они окажутся пустышкой, в худшем — растворятся в баке хлопьями и выведут из строя топливный насос.

Эксперты подчеркивают: при использовании качественной автохимии важно строго соблюдать инструкцию, иначе в масле могут образоваться сгустки, вызывающие масляное голодание и поломку двигателя.

Технический эксперт Артем Березин отметил, что ни одна присадка не способна полностью исправить плохое топливо, сера останется в составе и продолжит забивать форсунки. Он советует использовать только проверенную автохимию и заливать ее строго перед заправкой, прогревая двигатель и точно рассчитывая дозу.

Ранее стало известно, какие запчасти можно покупать на маркетплейсах.
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