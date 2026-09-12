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Иран передал США список из семи условий для открытия Ормузского пролива

Сюжет Обострение конфликта между Израилем, США и Ираном в 2026 году
Скриншот
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Официальный Тегеран при помощи посредников отправил США перечень условий для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

Уточняется, что требования были одобрены высшим руководством Исламской республики. Источник заявляет, что пролив будет закрыт до тех пор, пока выставленные условия не будут выполнены.

Соглашение между Ираном и Оманом не означает автоматического открытия Ормузского пролива. Если этот путь будет открыт, шаг послужит исключительно подтверждением суверенитета Тегерана над данной акваторией.

Добавляется, что дальнейшая судьба пролива полностью зависит от действий США. Иран пойдет на уступки только после выполнения американской стороной всех выдвинутых условий.

Ранее телеканал CBS сообщал, что Иран нанёс удары по американской авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Были повреждены восемь истребителей F-15.
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ПолитикаИрантребованияОрмузский проливконфликт на Ближнем ВостокеСША
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