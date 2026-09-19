Путин поручил проработать вопрос об оплате проезда через «Макс»

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность использовать единую биометрическую систему и мессенджер «Макс» для безналичной оплаты проезда в транспорте. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы, ее региональных сегментов и сервиса "Цифровая платформа "Макс" для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте», – следует из одного из пунктов перечня поручений российского лидера.

Проработать вопрос должны правительство РФ, профильные комиссии Государственного совета РФ и власти регионов.

Ранее сообщалось, что Путин поручил провести тестирование беспилотного пассажирского транспорта.