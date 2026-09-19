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Путин поручил провести тестирование беспилотного пассажирского транспорта

Kremlin Pool / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Президент России Владимир Путин поручил реализовать пилотный проект по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, в рамках проекта планируется предусмотреть возможность привлечения в качестве операторов беспилотных транспортных средств людей с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции.

Доклад по реализации поручения президент ожидает до 15 января 2027 года. Кроме того, до 15 декабря 2027 года должны быть представлены предложения по расширению перечня регионов, участвующих в пилотном проекте.
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Политикабеспилотный транспортВладимир Путинобщественный транспортРоссия
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