Путин поручил провести тестирование беспилотного пассажирского транспорта

Президент России Владимир Путин поручил реализовать пилотный проект по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, в рамках проекта планируется предусмотреть возможность привлечения в качестве операторов беспилотных транспортных средств людей с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции.

Доклад по реализации поручения президент ожидает до 15 января 2027 года. Кроме того, до 15 декабря 2027 года должны быть представлены предложения по расширению перечня регионов, участвующих в пилотном проекте.