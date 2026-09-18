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Немой впервые сказал жене «Я тебя люблю» через мозговой чип от Маска

istockphoto.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Немой мужчина по имени Кеннет, полностью потерявший речь и подвижность из-за бокового амиотрофического склероза, смог снова заговорить благодаря импланту от компании Neuralink Илона Маска.

Пациент с установленным в его мозг нейрокомпьютерным интерфейсом смог сказать жене «Я тебя люблю».

Имплант считал связанные с речью нейронные сигналы и преобразовал их в синтезированный голос. Он оказался почти таким же, какой был у мужчины до потери способности говорить.

Ранее стало известно, что  ИИ сейчас создает в США больше рабочих мест, чем уничтожает.

Также сообщалось, что в России разработали технологию для хранения данных на крошечных чипах.
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