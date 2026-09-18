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IT-эксперт Зыков сказал, могут ли пауэрбанки повредить аккумулятор телефона

freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Использование дешевых портативных зарядных устройств способно нанести серьезный вред аккумулятору смартфона из-за нестабильного напряжения. Об этом NEWS.ru рассказал IT-эксперт Владимир Зыков.

Он объяснил, что ультрабюджетные модели пауэрбанков часто экономят на платах управления, что приводит к скачкам тока и преждевременному износу контроллера питания телефона. Дополнительную угрозу для литий-ионных батарей представляет высокая температура, которая ускоряет химическую деградацию аккумулятора при активном использовании гаджета во время зарядки.

Эксперт добавил, что современные телефоны и качественные внешние аккумуляторы оснащены умными контроллерами для самостоятельного согласования безопасных параметров тока и напряжения.

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