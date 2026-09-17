IT-эксперт Бедеров рассказал, что нельзя обсуждать с нейросетью

Передача личных данных, паролей и корпоративных документов публичным нейросетям может привести к утечкам конфиденциальной информации. Об опасностях использования искусственного интеллекта в беседе с «Газетой.Ru» рассказал IT-эксперт Игорь Бедеров.

Специалист предупредил, что любая переписка с ИИ-агентом может быть прочитана сотрудниками или подрядчиками компании-разработчика. Попадающие на чужие серверы сведения перестают быть частной собственностью пользователя в юридическом и техническом смысле.

Стандартный протокол шифрования защищает информацию только во время передачи от устройства до сервера, но не гарантирует сохранность тайны после снятия защиты. Операторы сервисов и автоматизированные системы получают полный доступ к содержимому диалогов, а злоумышленники могут скомпрометировать саму серверную инфраструктуру.

Пользовательские соглашения часто закрепляют за разработчиками право нанимать подрядчиков для анализа входящих запросов. Эксперт категорически запретил вводить в публичные чаты пароли, ключи доступа, сид-фразы криптокошельков и номера банковских карт. В черный список также попали медицинские данные, коммерческая тайна, сведения о доходах и интимные подробности личной жизни.

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