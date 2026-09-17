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Карл III предупредил об «экзистенциальной опасности» ИИ

Phil Lewis / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Король Великобритании Карл III призвал глав  ведущих технологических компаний Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic учитывать «экзистенциальные опасности», связанные с тем, что искусственный интеллект (ИИ) может попасть «не в те руки».

«Развитие ИИ — его суть и его темп — в равной мере и интригуют, и глубоко тревожат», — цитирует монарха Reuters .

На встрече с лидерами ИТ-отрасли Карл III предположил, что возможности ИИ могут быть использованы «катастрофическими способами», что подтверждает необходимость контроля над технологией, «пока не стало слишком поздно».

Ранее президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что стремительное развитие ИИ способно создать угрозу для существования человечества.  
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ТехникаТехнологииКарл IIIвзять под контрольопасность ИИ
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