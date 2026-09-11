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World Aquatics обязала страны гарантировать визы российским пловцам

Владимир Мазур
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Международная федерация плавания (World Aquatics) обязала принимающие соревнования страны гарантировать выдачу виз российским спортсменам, заявил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

По словам Габдуллина, президиум World Aquatics принял решение, согласно которому страны-организаторы крупных международных соревнований обязаны подписать согласие на беспрепятственную выдачу виз российским и белорусским спортсменам и отсутствие давления на них.

Он подчеркнул, что при нарушении этих условий организация будет лишать принимающую сторону права проведения турниров и передавать их лояльным к россиянам странам.

Напомним, в 2022 году World Aquatics отстранила российских пловцов от международных соревнований. В 2023-м представителям России разрешили участвовать в турнирах в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах.

Летом 2026 года российские спортсмены выступили на чемпионате Европы по водным видам во Франции в нейтральном статусе.
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