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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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«Джентльмен года». Открыто голосование старейшей футбольной премии страны

Комсомольская правда

Началось голосование футбольной премии «Джентльмен года», носящей имя Фёдора Черенкова. Его открывает «Комсомольская правда». Каждый год болельщики, а потом эксперты выбирают футболиста, кто на церемонии примерит смокинг, который традиционно вручается лауреату в качестве главного приза.

Оргкомитет отобрал лонг-лист претендентов. Теперь болельщики путём голосования на сайте интернет-издания определят трёх лидеров. После этого жюри, в которое входят легенды, топ-менеджеры и российского футбола поставят свои оценки.

Фото: Комсомольская правда

Лонг-лист номинантов:
  • Станислав Агкацев, «Краснодар». Воспитанник и лидер «Краснодара», один из самых сильных вратарей РПЛ и главный специалист в России по отражению пенальти. Во многом благодаря Станиславу «Краснодар» является одним из основных претендентов на титулы.
  • Арсен Адамов, «Ахмат». Вернулся в свой родной клуб «Ахмат», чтобы вместе с командой подниматься наверх. Славится высокой игровой дисциплиной, чтением игры, хладнокровием, трудолюбием и адаптивностью.
  • Денис Адамов, «Зенит». Один из самых талантливых вратарей России. Благодаря работе и упорству отвоевал себе статус первого номера в составе чемпионов страны. Отличается большим хладнокровием, внес огромный вклад в завоевание «Зенитом» золотых медалей.
  • Нино, «Зенит». Бразилец не только влюбил в себя фанатов «Зенита», но и заслужил уважение со стороны болельщиков других клубов. Нино сразу же взялся за изучение русского языка и сейчас говорит на нем намного лучше тех иностранцев, кто давно выступает в России. Бразилец читает Достоевского, Толстого, а «Мертвые души» Гоголя произвели на него наибольшее впечатление.
  • Матвей Кисляк, ЦСКА. Один из самых талантливых и перспективных молодых футболистов России. Он одинаково эффективен и в оборонительных действиях, и в начале атак, а также в дриблинге и завершении. За короткий срок превратился в главного дирижера игры армейцев.
  • Данил Круговой, ЦСКА. Несмотря на основную специализацию «защитник», Данил Круговой в ЦСКА раскрылся как игрок атаки с отличной скоростью, дриблингом и видением поля. Благодаря легкому характеру, юмору и откровенности является одним из главных любимцев болельщиков и СМИ.
  • Мингиян Бевеев, «Балтика». Символ нынешней «Балтики». Выполняет огромный объем работы и благодаря своей репутации игрока-пахаря заслужил вызов в сборную России. Его броски из аута уже принесли балтийцам несколько голов.
  • Руслан Литвинов, «Спартак». Воспитанник спартаковской академии считается одним из самых универсальных игроков в российском футболе. Руслан стал первым футболистом в истории клуба, родившимся в XXI веке, который преодолел отметку в 100 официальных матчей за красно-белых.
  • Наиль Умяров, «Спартак». Один из самых интеллектуальных футболистов РПЛ. Отличается целеустремленностью и огромной работоспособностью. За последние годы научился справляться с давлением трибун и стал настоящим лидером «Спартака».
  • Алексей Миронов, «Ростов». В 2024 году получил тяжёлую травму, из-за которой пропустил длительный отрезок. Однако проявил стойкость, вернул себе место в стартовом составе «Ростова» и стал одним из лидеров команды.
  • Антон Митрюшкин, «Локомотив». В сложное для клуба время стал лидером «Локомотива» и надеждой команды. Прошел сложный карьерный путь с опытом игры в Европе и затяжным восстановлением после тяжелой травмы, сумев вернуться на топ-уровень в РПЛ.
  • Иван Сергеев, «Динамо». Известен своим сложным карьерным путем: прошел все российские футбольные лиги и добрался до главных титулов. Обладает огромной работоспособностью и стремлением играть на команду.
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