«Джентльмен года». Открыто голосование старейшей футбольной премии страны

Началось голосование футбольной премии «Джентльмен года», носящей имя Фёдора Черенкова. Его открывает «Комсомольская правда». Каждый год болельщики, а потом эксперты выбирают футболиста, кто на церемонии примерит смокинг, который традиционно вручается лауреату в качестве главного приза.

Оргкомитет отобрал лонг-лист претендентов. Теперь болельщики путём голосования на сайте интернет-издания определят трёх лидеров. После этого жюри, в которое входят легенды, топ-менеджеры и российского футбола поставят свои оценки.

Лонг-лист номинантов: