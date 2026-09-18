УЕФА одобрил выступление трех команд из Белоруссии на турнире в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил участие трех молодежных команд Белоруссии в 2027 году в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообшает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Ранее первый заместитель главы Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил о получении организацией разрешения от УЕФА на выступление команд в ЮФЛ. По его словам, белорусская сторона намерена обсудить с РФС возраст команд.

В УЕФА уточнили, что решение принято в соответствии со статьей 10 регламента организации, который регулирует международные клубные соревнования.

В ЮФЛ выступают команды до 15, 16 и 17 лет.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года, а команды из Белоруссии участвуют в турнирах УЕФА. Матчи при этом проводятся на нейтральных полях.

Ранее стало известно, что российских хоккеистов на траве допустили на международные соревнования с флагом и гимном.