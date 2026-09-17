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Тренер «Спартака» Карседо рассказал о главной игре команды на старте сезона

© Bulkin Sergey / www.globallookpress.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Игра московского «Спартака» с петербургским «Зенитом» стала самой важной встречей столичного клуба на старте сезона. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист подчеркнул особую важность этого успеха для болельщиков и всей команды на фоне множества других непростых встреч. Карседо отметил огромную радость от одержанной победы в этом важнейшем противостоянии с «Зенитом». По его словам, именно этот результат стал самым ценным достижением для коллектива и его поклонников на начальном этапе сезона.

Московский «Спартак» сохраняет высокие шансы на завоевание золотых медалей текущего чемпионата страны при условии стабильных побед над аутсайдерами турнира. Такое мнение в беседе с championat.com высказал бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин.

Специалист подчеркнул, что будущему чемпиону категорически нельзя терять баллы в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. По словам Сёмина, досадные осечки допустимы только в равных противостояниях с прямыми конкурентами за титул, тогда как победы над аутсайдерами с минимальным счетом или с разницей в три мяча являются строгой обязанностью претендента на медали. Ветеран тренерского цеха резюмировал, что столичный коллектив демонстрирует качественную игру и обладает серьезными перспективами в борьбе за первое место.

В настоящее время «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе девятнадцать очков после девяти стартовых туров.

Ранее Хуан Карлос Карседо похвалил 18-летнего Никиту Массалыгу за дебютный гол в РПЛ.
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