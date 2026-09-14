Тренер Карседо похвалил 18-летнего Массалыгу за дебютный гол в РПЛ

Наставник московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил радость в связи с дебютным голом восемнадцатилетнего полузащитника Никиты Массалыги в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Специалист подчеркнул, что хочет видеть аналогичную самоотдачу от всех молодых футболистов команды, в частности от полузащитника Ивана Сорокина и вингера Павла Полеха, которые заслуживают времени на поле своей повседневной работой.

«Сегодня такой шанс появился у Массалыги, я очень рад, что он смог воспользоваться моментом и реализовать его», - сказал Карседо.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признал, что победа над «Ростовом» в восьмом туре Российской Премьер-Лиги далась команде тяжело из-за стартового прессинга соперника, но этот успех был крайне необходим после двух предыдущих неудач. Об этом он рассказал в беседе с championat.com. Спортсмен отметил, что в первые пятнадцать минут москвичи совершали много ошибок под давлением, однако смогли не пропустить и переломить ход встречи.

Футболист подчеркнул особую важность добытых трех очков на фоне недавних невнятных выступлений против «Оренбурга» и «Динамо». Игрок добавил, что в тех матчах команда создала достаточно моментов, но собственные ошибки привели к потере очков и неудовлетворительным результатам.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся 13 сентября в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с «Акроном» в матче РПЛ.