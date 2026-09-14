Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: 1 минута
96

Тренер Карседо похвалил 18-летнего Массалыгу за дебютный гол в РПЛ

© Bulkin Sergey / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Наставник московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил радость в связи с дебютным голом восемнадцатилетнего полузащитника Никиты Массалыги в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Специалист подчеркнул, что хочет видеть аналогичную самоотдачу от всех молодых футболистов команды, в частности от полузащитника Ивана Сорокина и вингера Павла Полеха, которые заслуживают времени на поле своей повседневной работой.

«Сегодня такой шанс появился у Массалыги, я очень рад, что он смог воспользоваться моментом и реализовать его», - сказал Карседо.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признал, что победа над «Ростовом» в восьмом туре Российской Премьер-Лиги далась команде тяжело из-за стартового прессинга соперника, но этот успех был крайне необходим после двух предыдущих неудач. Об этом он рассказал в беседе с championat.com. Спортсмен отметил, что в первые пятнадцать минут москвичи совершали много ошибок под давлением, однако смогли не пропустить и переломить ход встречи.

Футболист подчеркнул особую важность добытых трех очков на фоне недавних невнятных выступлений против «Оренбурга» и «Динамо». Игрок добавил, что в тех матчах команда создала достаточно моментов, но собственные ошибки привели к потере очков и неудовлетворительным результатам.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся 13 сентября в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с «Акроном» в матче РПЛ.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Спорт
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть