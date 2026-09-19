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Терентьева выиграла «разделку» на чемпионате России по лыжероллерам

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) завоевала золото на чемпионате России по лыжероллерам в гонке на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем. Соревнования проходят в Архангельской области.

Победительница показала результат 15 минут 34,3 секунды. Второй финишировала олимпийская чемпионка Вероника Степанова, отстав на 14,5 секунды. Третье место заняла Мария Истомина с отставанием 18,3 секунды.

Терентьевой 31 год. В её коллекции также серебро и две бронзы Олимпийских игр, а также серебро и две бронзовые медали чемпионатов мира. В сезоне-2021/22 она выиграла общий зачёт Кубка мира и стала первой россиянкой, победившей в престижной многодневке «Тур де Ски».

Чемпионат России завершится 21 сентября.

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