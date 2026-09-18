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«Вашингтон» забыли про день рождения Овечкина

www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не разместил в своих официальных аккаунтах в социальных сетях поздравление с днем рождения для капитана команды, российского нападающего Александра Овечкина.

Ранее Овечкин снялся в видеоролике партии «Единая Россия», который был приурочен к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, и подвергся критике со стороны западных СМИ и общественности. Вскоре после этого «Вашингтон Кэпиталз» направил в СМИ официальное заявление, касающееся участия капитана в предвыборном материале «Единой России». В этом заявлении клуб подчеркнул, что хоккеист является гражданином Российской Федерации и после завершения своей игровой карьеры намерен проживать в Москве.

В прошлые годы клуб всегда традиционно поздравлял Овечкина с днем рождения. 17 сентября российскому спортсмену исполнился 41 год.

Овечкин также является действующим рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб в рамках регулярных чемпионатов. На данный момент на счету россиянина 929 голов, которые он забил в 1573 проведенных матчах.

Ранее сообщалось, что Александра Овечкина назвали главным российским кандидатом в Зал хоккейной славы.
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СпортАлександр ОвечкинНХЛХК Вашингтон Кэпиталсхоккей
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