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Гиганты на паркете. В России стартовал баскетбольный сезон

Семён Антонов (ЦСКА), Страхинья Гаврилович (Игокеа) и Никола Манойлович (Игокеа) в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ в Москве.
Семён Антонов (ЦСКА), Страхинья Гаврилович (Игокеа) и Никола Манойлович (Игокеа) в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ в Москве. / Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский баскетбол официально выходит из летней спячки. В Москве отгремели первые матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ, который традиционно служат витриной и генеральной репетицией перед долгим марафоном регулярного чемпионата сезона-2026/27. Одним из организаторов турнира выступил Департамент спорта города Москвы, а среди участников — даже турецкие команды.

Праздник баскетбола

Атмосфера большого праздника ощущалась еще на дальних подступах к стадиону, где для болельщиков развернулась масштабная развлекательная программа с интерактивными зонами и конкурсами.

Игровой момент в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ между УНИКС и «Зенитом» в Москве.
Игровой момент в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ между УНИКС и «Зенитом» в Москве. Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Официальная часть плавно перетекла в приветственные слова руководителей лиги и представителей Москомспорта, которые отметили высочайший уровень готовности арены и поблагодарили болельщиков за заполненные трибуны. В этом году турнир сохраняет интригующий формат, разделяя шесть клубов-участников на две группы, где каждый матч группового этапа имеет определяющее значение для выхода в финал.

В турнире участвуют топ-команды из Турции

Особый статус и вес турниру придает участие турецкого суперклуба «Анадолу Эфес». Присутствие грандов из Турции на Суперкубке стало традицией: ранее в Москву уже приезжали «Фенербахче» и «Бешикташ». Для Единой лиги ВТБ приглашение двукратного чемпиона Евролиги — это не только подтверждение авторитета на международной арене, но и важнейший маркер сохранения спортивных связей в условиях изоляции. Российские топ-клубы получают редкую и бесценную возможность проверить себя на фоне элитного европейского соперника, который этим летом провел колоссальную перестройку состава и подписал таких звезд мировой величины, как экс-армеец Майк Джеймс и Дарио Шарич.
Игрок БК «Зенит» Дмитрий Кулагин (слева) и игрок БК «Монако» Майк Джеймс в матче 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2021/2022 между БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Монако» (Монако, Монако).
Игрок БК «Зенит» Дмитрий Кулагин (слева) и игрок БК «Монако» Майк Джеймс в матче 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги. Фото: РИА Новости/ Александр Гальперин

Спортивная программа первого дня полностью оправдала ожидания истосковавшейся по баскетболу публики. В стартовом поединке казанский УНИКС в тяжелейшей борьбе сломил сопротивление петербургского «Зенита» со счетом 78:73, продемонстрировав отличную физическую готовность для этой стадии сезона.

Следом на паркет вышли действующие чемпионы из ЦСКА, которые уверенно переиграли боснийскую «Игокеа» — 92:81. Главным героем вечера стал армейский разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 28 очков и задавший высокую планку результативности для остальных участников турнира.

Мело Тримбл (ЦСКА) и Александар Лазич (Игокеа) в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ в Москве.
Мело Тримбл (ЦСКА) и Александар Лазич (Игокеа) в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ в Москве. Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Впереди решающие матчи за трофей

Дальнейшая программа Суперкубка Единой лиги ВТБ обещает держать болельщиков в напряжении до последней секунды финального свистка. Турнир четко разделен на два ключевых этапа: завершение круговых битв в группах и решающий день плей-офф, где распределятся все итоговые места. В рамках группового этапа командам предстоит определить лидеров, которые получат прямые путевки в главный матч за трофей.

18 сентября программу игрового дня в семнадцать часов откроет петербургский «Зенит», который сразится с турецким суперклубом «Анадолу Эфес». Для стамбульского коллектива этот матч станет дебютным на турнире. Следом, в двадцать часов, болельщиков ждет принципиальное российское дерби — московский ЦСКА проверит на прочность амбициозный краснодарский «Локомотив-Кубань». Заключительный день групповой стадии, 19 сентября, начнется в семнадцать часов с битвы титанов между «Анадолу Эфес» и казанским УНИКСом, а вечернюю программу в двадцать часов закроет противостояние «Локомотива-Кубань» и боснийской «Игокеа».

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Финальный день турнира пройдет 20 сентября и сформирует сетку плей-офф на основе занятых мест в группах. Команды, ставшие третьими в своих трио, откроют программу в тринадцать часов матчем за пятое место. Обладатели вторых строчек сразятся за бронзовые медали в шестнадцать часов. Кульминацией всего турнира станет грандиозный финал в девятнадцать часов, где два лучших коллектива разыграют престижный Кубок Александра Гомельского.

Помимо бескомпромиссных спортивных баталий, организаторы подготовили обширную развлекательную программу для всей семьи. В фойе «ВТБ Арены» вплоть до воскресенья продолжат работу интерактивные зоны от Москомспорта, тематические фотобудки и точки продажи эксклюзивного клубного мерча. Ярким музыкальным событием турнира станет выступление артиста HOLLYFLAME, который добавит драйва и энергии трибунам перед решающими матчами за медали.
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