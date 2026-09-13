Теннисистка Елена Рыбакина. Досье

Елена Рыбакина — казахстанская теннисистка, которая в 2026 году впервые в карьере возглавила мировой рейтинг WTA, сместив с первой строчки Арину Соболенко. Она стала первой представительницей Казахстана, поднявшейся на вершину мирового рейтинга в одиночном разряде. Уроженка Москвы, с 2018 года выступающая за Казахстан, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и одна из самых стабильных теннисисток современного тура.

Общие сведения

Елена Андреевна Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. С июня 2018 года она представляет Казахстан, сменив спортивное гражданство. Рост теннисистки — 184 см, вес — 68 кг, рабочая рука — правая, удар слева — двуручный. Начало профессиональной карьеры — 2016 год. По состоянию на сентябрь 2026 года Рыбакина занимает первое место в рейтинге WTA: в live-рейтинге после выхода в полуфинал US Open она набрала 8681 очко.

Карьера

Профессиональный путь Рыбакиной начался в 2015–2016 годах, хотя уже с 2013-го она участвовала в турнирах ITF. В 2017 году она дебютировала на турнире WTA в Москве («ВТБ Кубок Кремля»), а в конце того же года на неё обратил внимание двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников. Значимым поворотом стал июнь 2018 года, когда Рыбакина сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Первый крупный успех пришёл в 2022 году: она стала победительницей Уимблдонского турнира, обыграв в финале Онс Жабер (3:6, 6:2, 6:2). В 2023 году Рыбакина дошла до финала Australian Open, а в 2025-м выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале Арину Соболенко (6:3, 7:6). Сезон-2026 стал для неё прорывным: в январе она победила на Australian Open, а в сентябре — на US Open, обыграв в финале Соболенко (6:4, 5:7, 6:2). Таким образом, Рыбакина стала трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» и третьей теннисисткой с 2000 года, которой удалось выиграть Australian Open и US Open в одном сезоне — ранее это удавалось Анжелике Кербер (2016) и Арине Соболенко (2024). Всего в её активе 14 титулов WTA в одиночном разряде.

Семья

Елена Рыбакина выросла в московской семье, далёкой от профессионального спорта. Отец — Андрей Рыбакин, работал продюсером телевизионных трансляций на «НТВ-Плюс»; мать — Екатерина. У Елены есть сестра Анна, вместе с которой в детстве она посещала секции спортивной гимнастики и фигурного катания. В шесть лет отец привёл дочерей в теннисную секцию, что стало поворотным моментом в жизни будущей чемпионки. В школьные годы Елена совмещала интенсивные тренировки с учёбой, перейдя в вечернюю школу. Родители настаивали на серьёзном отношении к образованию, рассматривая теннис скорее как дополнительное занятие.

Награды и звания

В ноябре 2025 года указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Елена Рыбакина была награждена орденом «Барыс» III степени — за выдающиеся спортивные достижения и весомый вклад в развитие тенниса в стране. Награждение состоялось после её победы на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. Кроме того, за завоевание звания первой ракетки мира Рыбакина удостоена специального трофея Chris Evert WTA World No.1 Trophy. Президент Казахстана также публично поздравил теннисистку с выходом на первую строчку мирового рейтинга.