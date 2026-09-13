Рыбакина выиграла US Open и стала первой ракеткой мира

Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила белоруску Арину Соболенко в финале US Open, который проходит в Нью-Йорке. В решающем матче вторая ракетка турнира взяла верх над первой со счетом 6:4, 5:7, 6:2 и завоевала свой третий титул на турнирах Большого шлема.

Ранее Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году и Australian Open в 2026-м. Для оформления карьерного Большого шлема ей теперь необходимо победить только на Roland Garros. После триумфа в Нью-Йорке спортсменка также получила трофей из рук россиянки Марии Шараповой, которая в 2012 году стала последней теннисисткой, завоевавшей все четыре титула Большого шлема.

Победа на US Open позволила Рыбакиной впервые в карьере возглавить рейтинг WTA. Она сместит Соболенко с первой позиции, которую белорусская теннисистка удерживала с октября 2024 года. Рыбакина станет 30-й спортсменкой в истории, поднявшейся на вершину мирового рейтинга.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Австрии Анастасией Потаповой в матче четвертого круга Открытого чемпионата США.