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Овечкин сравнил помидоры в России и в США

www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в кулинарном шоу голкипера Игоря Акинфеева рассказал о различиях между помидорами в России и США. Хоккеист отметил, что отечественные овощи, по его мнению, значительно превосходят американские по вкусовым качествам.

Овечкин объяснил, что американские помидоры могут обладать приятным запахом, однако после разрезания в них практически отсутствует сок. Из-за этого, по его оценке, овощ приобретает консистенцию, напоминающую резину.

При этом хоккеист отметил, что в США потребителям доступен широкий выбор качественного мяса. В частности, он выделил стейки, которые, по его словам, можно приобрести практически в любом американском магазине.
 

Ранее Овечкин возглавил список российских хоккеистов, которых The Athletic считает наиболее вероятными кандидатами на включение в Зал хоккейной славы после завершения карьеры.
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СпортАлександр Овечкинпомидоры
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