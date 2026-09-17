Овечкин сравнил помидоры в России и в США

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в кулинарном шоу голкипера Игоря Акинфеева рассказал о различиях между помидорами в России и США. Хоккеист отметил, что отечественные овощи, по его мнению, значительно превосходят американские по вкусовым качествам.

Овечкин объяснил, что американские помидоры могут обладать приятным запахом, однако после разрезания в них практически отсутствует сок. Из-за этого, по его оценке, овощ приобретает консистенцию, напоминающую резину.

При этом хоккеист отметил, что в США потребителям доступен широкий выбор качественного мяса. В частности, он выделил стейки, которые, по его словам, можно приобрести практически в любом американском магазине.

Ранее Овечкин возглавил список российских хоккеистов, которых The Athletic считает наиболее вероятными кандидатами на включение в Зал хоккейной славы после завершения карьеры.