Киевский режим не оставляет попыток проведения новой большой антироссийской кампании в спорте. Главной целью для этого становится летняя Олимпиада-2028.

Новый курс

Игры, которые менее чем через два года состоятся в американском Лос-Анджелесе, могут пройти с участием значительного количества российских спортсменов. Всё идет к тому, что выступать россияне будут с гимном и флагом.

Линия, которую проводит глава МОК Кирсти Ковентри, направлена на постепенное снятие режима санкций, введенных против России в 2022 году. При этом фактически решение вопроса остается в руках международных федераций. Поэтому ситуация не везде одинакова — где-то россияне соревнуются наравне со всеми, а где-то, как в биатлоне, хоккее или футболе, всё остается в «замороженном» состоянии.

В летних дисциплинах, за исключением, пожалуй, легкой атлетики, ситуация для России более благоприятная, поэтому многие атлеты уже сейчас работают с прицелом на Лос-Анджелес-2028.

Американские «гастроли»

Но украинцы не оставляют надежд помешать российским атлетам.

Как сообщил портал Inside the Games, на текущей неделе в США объявился украинский скелетонист Владислав Гераскевич. На минувшей зимней Олимпиаде-2026 он отметился громким скандалом, отказавшись от выступлений после того, как ему запретили соревноваться в шлеме с изображениями убитых военнослужащих ВСУ.

Владислав Гераскевич. Фото: кадр видео

После Игр, на которых он так и не выступил, Гераскевич посещает различные страны, призывая сохранять политические санкции против России в спорте.

Его нынешний визит в Вашингтон связан с участием в форуме под названием «Саммит действий Украины». Гераскевич собирается убедить американских конгрессменов запретить участие россиян в соревнованиях на территории Соединенных Штатов или как минимум допускать их только в нейтральном статусе.

«То, что могут сделать законодатели»

Украинский скелетонист ссылается на «передовой опыт» европейских стран, где, несмотря на разрешение спортивных организаций, власти просто отказывались выдавать российским спортсменам визы.

«Я считаю, что это один из возможных вариантов, которые мы можем сделать, и это также то, что могут сделать законодатели, — цитирует Гераскевича Inside the Games. — Олимпийские игры и олимпийское движение — это всё, что связано с миром, о мирной миссии, о строительстве мостов... Мы должны защищать эту платформу и пытаться сделать её лучше, но не местом, где Россия будет распространять свою пропаганду».

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Возможно, надежды Гераскевичу и тем, кто за ним стоит, внушает ЧМ-2026 по футболу, во время которого власти США отказывали в визах лицам, ранее одобренным ФИФА. В итоге футбольные чиновники фактически были вынуждены смириться с этим.

Личная неприязнь

Но, во-первых, на сегодняшний день американская сторона не является лидером по части санкций в отношении России в спорте. Во-вторых, МОК, в отличие от ФИФА, сейчас пытается продемонстрировать свою независимость от любых политических тенденций.

В-третьих, глава МОК Кирсти Ковентри ясно дала понять, что попытки властей тех или иных стран вмешиваться в спорт, вводя ограничения, мешающие атлетам соревноваться, будут рассматриваться крайне негативно. Вплоть до потери возможности принятия международных соревнований.

Играет роль и личность агитатора. Владислав Гераскевич, отказавшийся от старта на Олимпиаде ради политического демарша, вряд ли может рассматриваться как искренний борец за идеалы олимпизма.

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Стоит вспомнить о том, что на Играх-2026 уговаривать украинца всё-таки выйти на старт приезжала лично Кирсти Ковентри. Но мало того, что этот шаг главы МОК Гераскевич не оценил, так он еще впоследствии и открыто нахамил госпоже президенту.

«Я считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть эту должность, потому что она полностью завалила Олимпийские игры», — объявил украинец в конце февраля 2026 года.

Думается, что глава МОК эти слова не забыла.

Не тот уровень

Владиславу Гераскевичу всего 27 лет, и сейчас ему бы самое время готовиться к новому сезону, тем более что украинцам никто палки в колеса не вставляет. Но сейчас всё выглядит так, словно скелетонист со спортом закончил, и теперь ему важнее мешать другим.

Два года в нынешних условиях — это большая дистанция. Но, как бы ни развивались события, вряд ли судьба участия россиян в Олимпиаде в Лос-Анджелесе будет зависеть от украинского «шлемоносца». Как говорится, не по Сеньке шапка.