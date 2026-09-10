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ISU опять за свое. Почему Камилу Валиеву и других не пустили на турниры?

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Фигуристка Камила Валиева во время показательного выступления в рамках Дня фигурного катания от благотворительной программы в Красноярске.
Фигуристка Камила Валиева во время показательного выступления в рамках Дня фигурного катания от благотворительной программы в Красноярске. / Илья Наймушин / РИА Новости

На международной спортивной арене продолжается политический цирк. Несмотря на то, что новое руководство Международного олимпийского комитета предприняло усилия для прекращения балагана, те, кто ранее записался в клоуны, успокаиваться не намерен.

«Не соответствуют требованиям»

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе российским фигуристам Камире Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину.

Согласно заявлению организации, они «не соответствуют требованиям для участия в статусе индивидуальных нейтральных атлетов».
Марк Кондратюк (Солдат) в ледовом шоу Татьяны Навки «Дневник памяти» в Москве.
Марк Кондратюк (Солдат) в ледовом шоу Татьяны Навки «Дневник памяти» в Москве. Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников

Объяснять, в чем именно несоответствие, ISU отказывается, поскольку за фигуристами сохраняется возможность обжалования решения, а чиновники, видимо, желают оставить некие козыри при себе.

При этом ситуация у фигуристов разная: если Букину и Степановой отказывали изначально, то Валиевой и Кондратюку статус предоставили, но только затем, чтобы опять его отозвать.

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Антирусский дух им сладок и приятен

Как уже говорилось не раз, ISU относится к числу тех спортивных организаций, где «антирусский дух» проявляет особую стойкость. Причем нужно оговориться, именно среди функционеров. Среди спортсменов настроения несколько иные. По крайней мере на турнирах, где наши допущенные фигуристы, как юниоры, так и взрослые, добрались до пьедестала, была замечена очень интересная картина. Фигуристы других стран, выходя на награждение, не брали национальные флаги, показывая солидарность с «нейтральными» россиянами. То есть очевидно, что нынешнее положение вещей и спортсменами воспринимается как абсурдное.

Александра Степанова и Иван Букин (Команда Москвы) выступают с произвольной программой в танцах на льду на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Александра Степанова и Иван Букин (Команда Москвы) выступают с произвольной программой в танцах на льду на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев

ISU, судя по всему, базируется на все тех же «правилах Баха», когда «компроматом» может оказаться и открытка ко Дню Победы в соцсетях, и прохождение срочной службы в рядах ВС РФ некоторое время назад.

Ясно одно — никто из российских фигуристов, которым было отказано, не участвовал в СВО и не заявлял о ее поддержке открыто и публично. Собственно, слабость аргументов ISU и является причиной того, что вслух никто не говорит, что именно предъявляют россиянам.

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Разное понимание нейтралитета

Хуже всего приходится Камиле Валиевой. Ее «допинговое дело» изначально выглядело весьма сомнительным, однако российское спортивное руководство посчитало, что ей следует отбыть срок дисквалификации от начала до конца. Этот прием «начнем с чистого листа» за последнее десятилетие использовался нашими функционерами неоднократно, но часто противоположная сторона склонность к компромиссам трактовала как слабость. Похоже, Валиева сможет вернуться только после того, как ISU отменит все ограничения, а когда это произойдет, не знает даже госпожа Кирсти Ковентри.

Кирсти Ли Ковентри Сьюард (род. 16 сентября 1983 года в Хараре, Зимбабве) — зимбабвийская пловчиха и политик, президент Международного олимпийского комитета (с 23 июня 2025 года).
Кирсти Ли Ковентри Сьюард — зимбабвийская пловчиха и политик, президент Международного олимпийского комитета (с 23 июня 2025 года). Фото: www.globallookpress.com

Глава МОК, весной 2026 года выступая на спортивном форуме Европейского союза, заявила, что спортсмены могут вдохновлять людей только в том случае, если имеют возможность соревноваться, а это возможно лишь при сохранении спорта как нейтрального пространства, свободного от политического вмешательства.

Нюанс в том, что МОК и ISU сейчас нейтралитет спорта понимают по-разному. Ковентри говорит о равных возможностях для атлетов всех стран вне зависимости от того, что происходит в политике. ISU видит в нейтралитете инструмент политического давления на атлетов страны, которая не нравится функционерами.

Самый большой «компромат» на Кондратюка — это то, что он в 2022 году за спортивные достижения был отмечен Орденом Дружбы.
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Кончил правой — работай левой!

При этом очевидно то, что никакие подобные потуги политику России не изменят. Более того, те фигуристы, которые все-таки смогли выступить, наглядно показали, что задушить изоляцией российское фигурное катание не получилось.

И тут есть основания полагать, что в этом заключается еще одна причина продолжающегося цирка. Для целого ряда стран появление российских фигуристов на международной арене означает утрату почти всех надежд на медали. И здесь они готовы и на доносы, и на другие пакости — цель, как говорится, оправдывает средства.

Международные федерации, снявшие все ограничения, введенные в 2022 году, сейчас снимают сливки в виде роста конкуренции на турнирах, а также привлечения дополнительной аудитории.

То, что мировая публика охотно идет на русских фигуристов, хорошо известно. Но если чиновник считает, что его целью является поддержка Украины, а не развитие спорта, то он будет продолжать заниматься тем, чем занимался на камеру телефона некий известный футболист. Конечно, в политическом смысле.
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СпортЗимние видыКамила ВалиеваМОКИван БукинМеждународный союз конькобежцевАлександра СтепановаМарк Кондратюксанкции против РФ
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