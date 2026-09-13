Легкоатлеты из РФ направили в МОК и ООН письмо с призывом о допуске

Группа из 17 ведущих российских легкоатлетов направила открытое письмо в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) с призывом допустить их к участию в международных стартах. Об этом рассказала двукратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз.

В документе подчеркивается стремление отечественных атлетов соревноваться на равных условиях со спортсменами со всего мира.

Авторы обращения отметили, что на протяжении длительного времени они были лишены возможности реализовать свой профессиональный потенциал, ставить новые рекорды и демонстрировать высокие результаты, оставаясь полноценной частью мирового спортивного сообщества.

«Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, почему Камилу Валиеву и других российских спортсменов отказались допускать к турнирам.