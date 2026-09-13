Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
189

Легкоатлеты из РФ направили в МОК и ООН письмо с призывом о допуске

pixabay.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Группа из 17 ведущих российских легкоатлетов направила открытое письмо в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) с призывом допустить их к участию в международных стартах. Об этом рассказала двукратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз.

В документе подчеркивается стремление отечественных атлетов соревноваться на равных условиях со спортсменами со всего мира.

Авторы обращения отметили, что на протяжении длительного времени они были лишены возможности реализовать свой профессиональный потенциал, ставить новые рекорды и демонстрировать высокие результаты, оставаясь полноценной частью мирового спортивного сообщества.

«Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, почему Камилу Валиеву и других российских спортсменов отказались допускать к турнирам.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
СпортМОКроссийские спортсменыWorld AthleticsСовбез ООНлегкая атлетика
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть