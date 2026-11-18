Российская сборная по футболу не допущена до жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы 2028 года, следует из документов УЕФА.

В отборочном цикле сыграют 54 команды, и жеребьевка, которая состоится 6 декабря в Белфасте (Северная Ирландия), распределит их по 12 группам.

Из-за недопуска на жеребьевку сборная России пропустит уже четвертый крупный турнир подряд. В последний раз она выступала на Евро-2021, после чего не смогла приехать на чемпионаты мира 2022 и 2026 годов, а также на чемпионат Европы 2024-го.

Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании.

Напомним, ранее Канада сообщила, что не будет выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира. В России выразили протест и заявили о намерении обратиться в Международный олимпийский комитет.