Тренер сломал семь зубов игроку соперника в перерыве матча в Нидерландах

Матч третьего дивизиона чемпионата Нидерландов между клубами ГВВВ и «Эйсселмервогелс» был прерван 12 сентября из-за массовой драки в подтрибунном помещении и беспорядков на трибунах. Об этом сообщает издание De Telegraaf, материал перевел aif.ru.

К моменту перерыва хозяева поля вели в счете 2:0. Однако уход команд в раздевалки сопровождался конфликтом, в котором приняли участие представители тренерского штаба ГВВВ, включая братьев Денниса и Йона ван Беккерингов.

Как говорится в публикации, футболист гостей Кьермо Дюмай заявил, что бывший игрок «Фейенорда» и «Витесса» Йон ван Беккеринг нанес ему удар в челюсть, в результате чего спортсмен лишился семи зубов. Пострадавший был госпитализирован, врачи провели процедуру по возвращению зубов на место. Дюмай заявил, что намерен обратиться в полицию, отметив, что восстановление после подобной травмы может занять около года.

В свою очередь, ван Беккеринг возложил ответственность за начало потасовки на администратора и нескольких футболистов команды соперника.

Известно, что в субботу вечером руководство ГВВВ приняло решение уволить братьев ван Беккеринг. Сама встреча так и не была возобновлена из-за необходимости вмешательства полиции для пресечения беспорядков среди болельщиков.

Ранее сообщалось, что ФИФА наказала футболистов Испании и Аргентины за драку после финала ЧМ-2026.