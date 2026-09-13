«Краснодар» сыграл вничью с «Акроном» в матче РПЛ

«Краснодар» и тольяттинский «Акрон» завершили матч восьмого тура Российской премьер-лиги со счетом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре. Счет в игре на 13-й минуте открыл Константин Марадишвили, представляющий «Акрон».

Хозяева смогли сравнять результат лишь в концовке матча. На 87-й минуте гол забил Хуан Боселли. Ничья позволила «Краснодару» сохранить беспроигрышную серию в текущем сезоне: команда одержала шесть побед и дважды сыграла вничью в чемпионате России.

После восьми туров «Краснодар» продолжает возглавлять таблицу РПЛ с 20 очками. Московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА отстают от лидера на четыре балла. «Акрон» с пятью очками занимает 14-е место. Следующие матчи команды проведут 17 сентября: «Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Акрон» примет грозненский «Ахмат».

Ранее стало известно, что защитник ФК «Краснодар» Жубал был признан автором лучшего гола месяца в рамках Российской Премьер-Лиги в июле и августе.