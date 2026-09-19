В США подан иск к Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google из-за сговора

Группа адвокатов и жительница штата Калифорнии подали в суд иск к четырем американским компаниям, занимающимся разработкой моделей искусственного интеллекта, пишет The Hill со ссылкой на судебный документ.

По информации СМИ, в иске, поданном в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, IT-компании обвиняются в сговоре.

«Иск отправлен в суд в связи с соглашением между четырьмя компаниями-лидерами в развитии искусственного интеллекта - Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google - о замедлении темпов совершенствования конкурирующих продуктов», - говорится в публикации.

Сообщается, что ранее гендиректор Дарио Амодей высказался за замедление разработки мощных ИИ-моделей, объяснив свою инициативу соображениями безопасности. В материале отмечается, что идея Амодея была поддержана владельцем Space XAI Илоном Маском и главой OpenAI Сэмом Альтманом

Однако по мнению юристов со стороны истцов, подобные решения должны принимать власти, а не частные компании.

Ранее сообщалось о подписании губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом указа, призванного ускорить работу по регулированию и контролю искусственного интеллекта в штате.