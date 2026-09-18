Губернатор Калифорнии распорядился ускорить разработку правил для ИИ

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный ускорить работу по регулированию и контролю искусственного интеллекта в штате, сообщил CNBC.

«Ньюсом в пятницу издал указ, направленный на решение потенциальных опасностей, связанных с искусственным интеллектом», — отмечается в сообщении.

При этом, как подчёркивают авторы публикации, до промежуточных выборов Конгресс США вряд ли примет сколько‑нибудь значимые законодательные инициативы в этой области, несмотря на растущие опасения вокруг ИИ.

Президент Дональд Трамп, со своей стороны, также пока не поддержал призывы к введению дополнительных ограничений в этой сфере. Ранее в интервью GB News политик заверил, что восстания машин из-за развития ИИ не предвидится, а если такая угроза всё же возникнет, у США найдётся средство её нейтрализовать.