Взрыв ярости за срыв мира: Киев жёстко поплатился за атаки вглубь РФ

В ночь на 12 сентября ВСУ попытались атаковать 13 российских регионов, в том числе Самарскую, Пензенскую и Ростовскую области. В Самаре повреждены жилые многоэтажки, один человек госпитализирован, над Ростовской областью сбито более 70 дронов, а всего за ночь ПВО уничтожила 230 беспилотников. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл точки запуска дронов и заявил, что противник получит зеркальный ответ.

Самара под ударом: режим «Беспилотная опасность»

В Самарской области в ночь на 12 сентября был введен режим «Беспилотная опасность». Основной целью противника был Тольятти. Как сообщил глава города Илья Сухих, в результате атаки беспилотников повреждены несколько жилых многоэтажек, один человек госпитализирован. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил о попытке атаки на промышленные предприятия региона.

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В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что противник мог запускать беспилотники из нескольких точек.

«Самару уже атаковали неоднократно. Полагаю, что тут возможны несколько вариантов. Противник запускает беспилотники со своей территории — это Сумы, Черниговская область. Эти дроны отвлекают и перегружают наши средства ПВО. И работают ДРГ, которые используют транспортные фуры, маскирующиеся под перевозку гражданских грузов», — сказал военный эксперт.

Пенза: дрон уничтожен, жертв нет

На территории Пензенской области уничтожен беспилотник ВСУ. Как сообщил глава региона Олег Мельниченко, жертв и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования. Военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл координаты пусковых площадок противника.

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«Пенза территориально не так далеко от Самары. Противник использовал те же пусковые площадки в Сумах, Черниговской области», — сказал он.

Таганрог: уничтожено более 70 дронов

Более 70 беспилотников уничтожили средства ПВО минувшей ночью над Таганрогом, 11 районами области и Таганрогским заливом. В результате атаки БПЛА в Таганроге начались пожары на четырёх коммерческих объектах. Повреждены здания магазинов, работали спасатели и МЧС.

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл координаты стартовых площадок, с которых дроны ВСУ запускались для атаки на Ростовскую область.

«В случае с Ростовской областью, Таганрогом, беспилотники запускали с территории Одессы, Николаева, вполне возможно, Херсона», — сказал он.

Зеркальный ответ: удары по управлению и ВПК

Военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что РФ дает противнику зеркальный ответ на удары по регионам.

«Противник получит зеркальный ответ на террористические атаки по нашей гражданской инфраструктуре. Будет нанесен массированный удар по критическим военным объектам, ВПК и, конечно же, по элементам системы управления государством и войсками», — сказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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Массированная ночная атака ВСУ на российские регионы доказала: противник не гнушается бить по жилым кварталам и гражданским объектам. Однако ответ не заставит себя ждать. Как подчеркнул Матвийчук, Россия нанесет зеркальный удар за террористические атаки, целями станут ВПК, центры принятия решений и другие военные объекты.