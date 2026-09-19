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ВС РФ при освобождении Гулево и Марьевки применили нестандартные приемы

Министерство обороны РФ
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Российские войска группировки «Центр» при освобождении Гулево и Марьевки в ДНР атаковали позиции ВСУ с земли и с воздуха, что не позволяло противнику понять, откуда наносятся удары, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе освобождения двух населенных пунктов командирами 30-й и 35-й мотострелковых бригад группировки были разработаны нестандартные сценарии действия штурмовых подразделений», - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что штурмовики использовали расчеты войск БПЛА и артиллерии при подходе к населенным пунктам, уничтожили огневые точки и пункты наблюдения ВСУ. Затем с разных флангов при поддержке ударных дронов они продвинулись на окраины населенных пунктов и зачистили от боевиков оба села.

Отмечается, что давление на противника велось с земли и с воздуха, и он не понимал, откуда ведется огневое воздействие.

«Слаженные действия малой авиации и наземных групп способствовали успешному взятию данных населенных пунктов», - заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили Зеленую Диброву в Запорожской области, а также Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике.

Бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль села Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, в подразделения «Востока» освободили Зеленую Диброву в Запорожской области, пишет со ссылкой на ведомство «360».
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ОбществоВС РФГулевонестандартные приемы
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