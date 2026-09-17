В Брюсселе депутат оказался заперт в туалете на 13 часов

Депутат парламента бельгийского региона Фландрия от партии «Фламандский интерес» Фредерик Эренс провел около 13 часов в туалете фламандского парламента в Брюсселе после того, как дверной замок заклинило, передает VRT.

По данным телеканала, инцидент произошел незадолго до того момента, когда Фредерик Эренс должен был отправиться домой. Дверной замок заклинило, и депутат не смог покинуть помещение. Он начал колотить в дверь, но его никто не слышал.

«Я оставил свой мобильный телефон на столе. Я понял, что это было очень глупо. На этот раз мне не хотелось брать с собой этот экран — и именно тогда он мне понадобился», — рассказал Фредерик Эренс.

В результате парламентарий был заперт около 13 часов. Его освободила уборщица в шесть часов утра.

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