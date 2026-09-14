Вирусолог Аграновский рассказал, кому угрожает новая вспышка вируса Эболы

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, кто наиболее подвержен заражению вирусом Эбола.

Специалист прокомментировал сообщение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении мер санитарного контроля на границе РФ из-за угрозы завоза опасной инфекции.

По словам Аграновского, наибольшему риску заражения Эболой подвержены люди, посещавшие сельские районы Африки.

«Наиболее подвержены заражению Эболой люди, которые съездили в Африку и побывали там в сельских районах, небольших городах. Именно в таких местах распространяется сейчас лихорадка, и там наибольшая опасность заразиться. Что касается вообще популяции вируса, то наибольший риск подхватить вирус имеют люди с ослабленным иммунитетом. Но так со всеми болезнями», — отметил Аграновский.

Ранее Аграновский оценил риск распространения вируса Эбола в России.

Как сообщалось, вспышка Эболы в Республике Конго охватила территорию размером с Францию.