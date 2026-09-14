Аграновский оценил риск распространения в РФ смертельного вируса из Африки

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил риск распространения вируса Эбола в России.

Специалист прокомментировал сообщение от главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении мер санитарного контроля на границе РФ из-за угрозы завоза опасной инфекции.

По его словам, вирус Эбола обладает низкой контагиозностью.

«Хочу успокоить россиян: этот вирус плохо передается от человека к человеку. Это эндемик, характерный для конкретных регионов, в частности Африки. Если даже кто-то заразится там и привезет вирус в Россию, вероятность дальнейшей передачи инфекции невелика. Однако само заболевание протекает тяжело и часто заканчивается летальным исходом», — пояснил Аграновский.

Вирусолог также отметил, что выявить заболевание по внешним признакам невозможно — требуется лабораторная диагностика.

«Если нездоровый человек прилетел из Конго, ему сделают ПЦР-анализ. При подтверждении диагноза "Эбола" пациента изолируют и начинают лечение», — резюмировал Аграновский.

Как сообщалось, вспышка Эболы в Республике Конго охватила территорию размером с Францию.